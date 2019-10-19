Başkan Seçer, Sokak Sanatçıları Festivali'na katıldı

19.10.2019 12:41

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin en eski yerleşim yerlerinden ve kent ekonomisinin cazibe merkezlerinden biri olan Çamlıbel'de, düzenlenen Sokak Sanatçıları Festivali'ne katıldı.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonunda ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen Mersin Çamlıbel Sokak Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çamlıbel'in yeniden canlanmasına katkı sağlayacak olan festivalde kurulan stantları da gezme imkanı bulan Başkan Seçer, kentin en eski ve müstesna yerlerinden bir tanesi olan Çamlıbel'i hareketlendirmek için Belediye olarak bazı çalışmalara imza atacaklarını anlattı. Artık vatandaşların alışveriş için AVM'lere gittiğinden ve Çamlıbel'in boş kaldığından bahseden Seçer, "Gördüğünüz gibi her şey güzel, insanlar mutlu ve bir arada. İnsanların bir arada olduğu ortamlar hep güzeldir ve keyiflidir. Çamlıbel, Mersin'in en eski yerlerinden bir tanesi. Ama son yıllarda buradaki esnaflarımızın, mağazaların önemli şikayetleri var. Vatandaşlar artık alışveriş merkezlerine doğru yönlendi. Eski Mersin yani Çamlıbel boş kaldı" dedi.



Çamlıbel'i hareketlendirmeleri gerektiği söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bazı çalışmalar yapmayı planladıkları dile getirdi. Çamlıbel'i en kısa sürede insanların neşe ile dolaştığı bir yer haline getirmek istediklerini vurgulayan Seçer, "Burada daha keyifli mekanlar ve güzel bir ambiyans var. Belediye olarak da burada bazı çalışmalarımız olacak. Merkezi hükümetin de bazı yatırımları olacak. Umut ediyorum bunu kısa sürede gerçekleştiririz. Sokak festivalindeki kalabalıkları artık burada sürekli görürüz. Sadece böyle etkinliklerde değil, 7/24, gece-gündüz buralar şen şakrak, insanların güldüğü, neşe ile dolaştığı, aileleri ve çocukları ile keyifle, güvenle alışveriş ettiği bir ortam haline gelsin. Bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Festivaller sayesinde insanların bir araya gelmesinin önemine ve güzelliğine değinen Seçer, "Hangi gelir grubundan olursa olsun, insanlar burada oluyor. Herhangi bir renk farkı gözetmeksizin insanlar burada keyifli vakit geçiriyor. Bizim de arzumuz bu. Toplumu kaynaştıralım, bir araya getirelim, Mersin'de huzuru, mutluluğu tahkim edelim. Toplum gergin olmasın, birbirine bağırmasın, kavga etmesin. Bunu sağlamanın en güzel yolu da insanları bu tip etkinliklerde bir araya getirmek, insanlara aş, iş imkanı sağlayıp, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA