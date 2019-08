Başkan Seçer, şehitler anısına kurban kestirdi

10.08.2019 16:17

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yakaköy Mezbahasında şehitlerin aziz anısına ithafen 20 kurban kestirdi. Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada şehit aileleri ve yakınları ile bayramlaşan Seçer, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak dua etti.

Şehitlikte kısa bir açıklama yapan Seçer, ülke uğruna canlarını veren şehitleri unutmamak ve unutturmamak gerektiğini ifade ederek, terör olaylarının asgariye indirilmesi konusunda siyasilere büyük görev düştüğünün altını çizdi. Seçer, "Bugün burada olmak bizi hüzünlendirdi. Çok acı, gencecik evlatlarımızın bu toprak altında olması, anaların yüreğine ateş düşmesi. Ancak, bunlar da dünyanın bir gerçeği. Siyasilerin görevi de bu acıları en asgariye indirmek. Mustafa Kemal Atatürk, 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' der. Gerçekten de öyle. Savaşın, terörün ortaya çıkardığı sonuçlar; genç ölümler, öksüz, yetim çocuklar, evlatlarını genç yaşta yitiren anneler, babalar, eşler. Bunlar zor görüntüler. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimiz, bu ülke uğruna hayatlarını feda ettiler. Bizlere de yaraşan onları unutmamak ve unutturmamak, onların anısını yaşatmak. Onların hakkını, bu ülke üzerindeki emeklerini her daim anmak, bunları kuşaklara aktarmak" dedi.

"Umut ediyorum, bu terör ortamı bir an evvel son bulur"

Şehitlik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yakaköy Mezbahasına giden Başkan Seçer, mezbahada Mersin İl Müftü Vekili Cafer Erol ile birlikte şehitler anısına ve ihtiyaç sahiplerine ve kimsesizlere dağıtılmak üzere 20 adet kurban kestirdi. Kurbanların şehitlerin aziz anısına kesildiğini vurgulayan Seçer, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün arkadaşlarımızla beraber Yakaköy Mezbahamızda, aziz şehitlerimizin anısına kurban kesimi yaptık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ailelerinin acısını azaltsın. Hala Türkiye'de terör can almaya devam ediyor. Umut ediyorum, bu terör ortamı bir an evvel son bulur. Bir siyasetçi olarak, dün de bugün de yarın da bu terör ortamının bitmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğim. Bu, benim genel anlayışımdır. Bu ülke topraklarında hangi etnik kökende, hangi inançta olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında barış ve huzur ortamında yaşanan bir ülke için her türlü zemini bizlerin oluşturması gerekiyor" diye konuştu.

Kesilen kurbanın ardından yetkililerden Yakaköy Mezbahası ile ilgili bilgi alan Seçer, kesimhanede görevinin başında olan personelle de bayramlaştı. - MERSİN

