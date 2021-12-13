Başkan Seçer, Robotik Kodlamada Ödül Kazanan Öğrencilerle Buluştu

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus ilçesinde faaliyetlerini yürüten 'Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, kısa sürede 2 başarı birden elde etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Gençlik Kampı'na yaptığı ziyarette öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencileri elde ettikleri başarılar dolayısıyla kutlayan Başkan Seçer, "Güzel işler yapıyorsunuz onu da ödüllendirdiler, kutluyorum" dedi.

"İnsan öğrendikçe çok daha fazla şey öğrenmek ister"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Kodlama Yarışması'na katılan ortaokul düzeyindeki öğrenciler, uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülüne layık görüldü. Habitat Derneği ve Vodafone Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliği ile düzenlenen Küresel Sağlık Gaming Hackathonu Oyun Geliştirme Yarışması'na katılan lise düzeyindeki öğrenciler de Türkiye 2'ncisi olarak madalyayı Mersin'e taşıdı. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler, 15 Ocak'ta Adana'da yapılacak VEX Robotics Yarışması'na hazırlanırken, lise düzeyindeki öğrenciler ise İstanbul'da 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek VEX Robotics Yarışması'na katılacak.

Geliştirilen robotlar üzerine gençlerle sohbet eden Başkan Seçer, "Güzel işler yapıyorsunuz onu da ödüllendirdiler. Gayet güzel, başarılı bir sonuç aldınız, kutluyorum. Çalışmaya devam" dedi. Gençlere, "Öğrendikçe daha fazla öğrenme isteği oluyor mu? " sorusunu yönelten Başkan Seçer, gençlerden "Evet" yanıtını aldı. Başkan Seçer, "İnsan öğrendikçe çok daha fazla şey öğrenmek ister. Zaten icatlar da öyle olur. Yenilikler, keşifler öyle oluyor. İnsanın geninde olan o merak, araştırma, yeni bir şey keşfetme onun sonucunda oluyor. Size başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın" dedi.

"Çok fazla uğraştık, çok çalıştık"

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Amine İkbal Aç, ekip çalışmasıyla kazandıkları ödüle ilişkin olarak, "MRS 33-33 olarak biz bir takım kurduk. Bu takımımızla bir yarışmaya katıldık. Manisa'da düzenlendi bu yarışma. Bu yarışmada bir robot tasarladık. Çok fazla uğraştık bunun için. Çok çalıştık. Ama yarışmada takımlar olarak birbirimize çok yardım ettik. Jüri özel ödülünü aldık" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 13. 12. 2021 09: 14: 56

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