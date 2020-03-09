Başkan Seçer: "Özgürce yaşayın. İstediğiniz gibi yaşayın, istediğiniz gibi giyinin" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Mersinli kadınlar ile birlikte şarkı söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Mersinli kadınlar ile birlikte şarkı söyledi. Başkan Seçer, kadınlara, "Özgürce yaşayın. İstediğiniz gibi yaşayın, istediğiniz gibi giyinin. Bu özgürlük sizlere Anayasa tarafından sağlanmış. İsterseniz başı açık gezersiniz, isterseniz başınıza eşarp geçirirsiniz, örtü takarsınız. Hepinize saygım var. Bizim felsefemiz bu" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Gününde sanat ve müzik dolu bir gece yaşattı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda, Başkan Seçer, girişte yer alan ve farklı zaman ve mekanlarda Mersinli kadınlarla bir araya geldiğinde çekilmiş olduğu fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Sergide toplam 21 eser yer aldı. Programa gelen kadınlara Büyükşehir Belediyesi tarafından karanfil hediye edildi.



Programda, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının kadın sanatçıları sahne aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger'in solist olarak yer aldığı konserde, dinleyiciler Özdülger'in sesi ile adeta büyülendi. Özdülger'in performansı dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.



Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer de koro ile birlikte şarkı söyledi



Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ceren Derkuş'un da aralarından bulunduğu ve kadın muhtarlardan oluşan Türk Sanat Müziği Korosu da programda sahne aldı. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, koroya katılarak, 'Bir Yangının Külünü' adlı parçayı koro ile birlikte söyledi. Başkan Seçer ve Meral Seçer'e tüm salon eşlik etti.



"Bu coğrafyada kadın olmak zor"



Başkan Seçer, konser öncesi yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, acının, yoksulluğun, savaşın ve gözyaşının ilk olarak kadınları vurduğunu söyledi. Seçer, "Bu coğrafyada kadın olmak zor bir durum. Savaşın olduğu yerde, acının, gözyaşının olduğu yerde en büyük darbe annelere gelir. İşte onun için bu coğrafyada kadın olmak çok zor. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarımız. Vefasız, cahil, kişiliksiz kocaların derdini yine kadınlarımız çekiyor. Hayata dair olumsuzlukların en önce etkilediği kitle değerli kadınlarımız. Analarımız, bacılarımız, yarimiz, sevgilimiz her şeyimiz; evimizin direği, çocuklarımızın anası. O direk çöktüğü zaman evin damı da başımıza çöküyor. Bir aile, babayı kaybettiği zaman anne çocukları kanatlarının altına alabiliyor; ailenin devamı olabiliyor ama anne öldüğü zaman o ailenin dağılması kaçınılmaz oluyor. Onun için kadınlarımızı çok önemsiyoruz" diye konuştu.



Türk kadınının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde birçok hakka daha erken sahip olduğunu ifade eden Seçer, "Bu coğrafyada kadın olmak zor ama iyi ki Türk kadınları bu kadim coğrafyada Ulu Önder'in kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşıyor. Türkiye'de kadın olmak, Orta Doğu'da, diğer mukayese edebileceğimiz ülkelerde kadın olmaya göre çok daha fazla ayrıcalıklı bir durum. Bunun da değerini bilmek lazım. Dünya, kadının değerini bilmezken, kadın bir eşya gibi görülürken, yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllarda 'kadın seçmeli ve seçilmeli' demiş. Bugün benim yaptığım göreve eşdeğer görev yapan ilk kadın belediye başkanı 1930'lu yıllarda, Artvin'de Yusufeli'nde Kızılkaya diye bir beldede belediye başkanı seçiliyor. Biliyorsunuz ilk il belediye başkanı sadece Türkiye'de değil, İslam coğrafyasında, Mersin'de Müfide İlhan. 1950'li yıllarda. Çok önemli örnekler. 1935'te meclise giriyor kadın, 17 milletvekiliyle" şeklinde konuştu.



"Kadın çalışma hayatında, sosyal hayatta, siyasette, karar alma mekanizmalarında olmalı"



Cumhuriyetin değerlerini bilmek gerektiğine değinen Seçer, "Modern, çağdaş, bilimi önceleyen, bilimi mürşit edinen, bu laik cumhuriyete hep beraber sahip olmamız lazım. Cumhuriyet bize şunu getiriyor; kadın çalışma hayatında, sosyal hayatta, sanatta, kültürde, siyasette, karar alma mekanizmalarında olmalı. 1940'lı, 50'li, 60'lı yılların resimlerini arşivlerden çıkarın. O zaman Türkiye'de kadın olmak, cumhuriyet sayesinde, dünya ile mukayese ettiğiniz zaman ne kadar farklı bir ayrıcalık olduğunu görürsünüz. Kadınlarımız yurt dışına gönderilmiş master, ihtisas, doktorasını yapsın diye. Kadın eve kapatılamaz, kadının ayaklarına pranga vurulamaz. Daha sizin oylarınızla, desteğinizle belediye başkanınız olmadan, kadını önceleyeceğimi söyledim, bunun sözünü verdim ve bir bir yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



"Kadınlarımız ekonomik özgürlüğüne kavuşsun, kendini daha iyi hissetsin"



Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik hayata geçirilen ilklerden ve hizmetlerden söz eden Seçer, "Türkiye'de hiçbir belediyede yok ama şu anda Mersin'de Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı var. Tamamen kadınların, çocukların, ailelerin sorunları ile ilgilenen, onlara her alanda destek veren, onların ekonomik hayata katılmasında, ailevi, hukuki, toplumsal sorunlar ile baş etmesinde önemli katkılar yapıyoruz ve daire başkanımız kadın. Kadın kooperatifleri kurduk. Sevgili eşim de bir gönüllü olarak bu iş için öncülük yaptı, çalışıyor. Tüm çalışma arkadaşlarına, kendilerine teşekkür ediyorum. Kadınlarımız ekonomik özgürlüğüne kavuşsun, kendini daha iyi hissetsin diye yapıyoruz bunları. En tepe yönetimlerde, benim başkan vekilim Gülcan Hanım" dedi.



Kadınların çalışma hayatının içinde yer almalarının önemine de değinen Seçer, Büyükşehir'de Makina İkmal Dairesi başta olmak üzere birçok daireyi kadınlara emanet ettiğini vurguladı. Seçer, "Kadın annedir, kadından kötü insan çıkmaz. Kadından hain çıkmaz, vatanını, memleketini herkesten daha çok kollar, sever. Toplamda 9 dairede; Toroslar'ın eteklerinden Çamlıyayla'nın eteklerine kadar bütün muhtarlar ile ilgilenen bir kadın daire başkanımız var. Bunların sayısını artıracağız. Kadını çalışma hayatına katacağız" diye konuştu.



"Biraz da kadınların ayrıcalıklı olduğu bir şehirde yaşayın"



Kadınlara yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılıktan dolayı erkeklerden duyduğu serzenişleri de esprili bir dille anlatan Seçer, "Şimdi şöyle bir fikir gelişti, erkekler beni sevmemeye başladı. Oy kaybediyorum farkındayım. Ama kadınlar bu açığı kapatacak. Ben evvel Allah buna inanıyorum. Biri geçen beni yolda çevirdi, 'Hep kadınları iş alıyorsun Sayın Başkan. Vallahi komplekse girdik. Mersin'de kadın olmak bir ayrıcalık' dedi. 'Yani yıllardır erkek olmak bu ülkede ayrıcalık, niye katlanamıyorsunuz? Biraz da kadınların ayrıcalıklı olduğu bir şehirde yaşayın. Ne olacak sanki' dedim. Kadınlarımızı seviyoruz, her şeye layıksınız. Analarıma, bacılarıma, kardeşlerime, kızlarıma sesleniyorum; Mersin'de mutlu olun. Mersin'de yaşayan vatandaşlarımız her şeye layık. Gelecek bugünden çok daha güzel olacak. Özgürce yaşayın. İstediğiniz gibi yaşayın, istediğiniz gibi giyinin. İnsanlara ırkından, mezhebinden, meşrebinden, fakirliğinden, zenginliğinden dolayı bir ayrımcılık yok. Bizim felsefemiz bu. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok sayıyorum. Gününüzü kutluyorum. Hepinizi kucaklıyorum" dedi.



Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara 5 bin adet çiçek dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA