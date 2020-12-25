Başkan Seçer Noel ayinine katıldı
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Başkan Seçer Noel ayinine katıldı

25.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:19
Başkan Seçer Noel ayinine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Latin İtalyan Katolik Kilisesindeki Noel ayinine katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Latin İtalyan Katolik Kilisesindeki Noel ayinine katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Katolik Kilisesi'nde Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı için düzenlenen ayine katıldı. Peder Rosham Cordeiro'nun yönettiği ayinde mum yakıldı, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup dualar edildi.

Ayine Başkan Seçer'in yanı sıra Başkan Vekili Gülcan Kış, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile Latin İtalyan Katolik Kilisesi cemaati katıldı. Kilise cemaatinin Noel Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, Noel'in tüm dünyaya önce sağlık getirmesini temenni etti. Dünya olarak pandemide çok önemli bir süreçten geçildiğini vurgulayan Seçer, şunları söyledi: "Hangi dinden, hangi ırktan, hangi bölgeden, hangi milletten olursak olalım, şu anda mücadele ettiğimiz bir tek düşman var o da korona virüs. Önemli acılar yaşıyor insanlık. İnsanlık tarihinin geçmişten bugüne belki de en önemli süreçlerini yaşıyoruz. Elbette bilimin ışığında, aklın yol göstericiliğinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bunu yaparken de hangi dinden olursak olalım, hangi yöreden olursak olalım, Allah'ımız tek. Doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, adaletli, hakkaniyetli olmak, insanlarla hangi dinden olursa olsun kardeşçe yaşamak ortak hedefimiz. Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Dualarımızda bu mücadele sürecinde dünyanın bu illetten bir an önce kurtulması olacak."

"Bu kentte yaşayan hiç kimse yalnız değildir"

Noel ayinini izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, "Mersin ülkemizin, bölgemizin, dünyanın çok güzel bir yerleşim yeri. Çok müstesna, çok ender rastlanır, her türlü güzelliğe sahip bir kent. Başta insanıyla, insan çeşitliliğiyle, Allah'ın lütfettiği doğasıyla, kuşuyla, kurduyla, bitkisiyle, çiçeğiyle, deniziyle muazzam bir şehirde yaşıyoruz. Burada birlik içerisinde yaşayacağız, beraberlik içerisinde yaşayacağız, kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Bu kentte yaşayan hiç kimse yalnız değildir, bizim kardeşimizdir. En sıkıntılı gününde de en mutlu gününde de en özel gününde de biz o kardeşimizin yanında olacağız" dedi. - MERSİN

Başkan Seçer Noel ayinine katıldı
Başkan Seçer Noel ayinine katıldı
Başkan Seçer Noel ayinine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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