Başkan Seçer, ilçe belediye başkanlarıyla video konferansla görüştü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşerek, korona virüs sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşerek, korona virüs sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Seçer, su faturalarının ve kira bedellerinin 3 ay süreyle ertelenmesi için meclis kararı gerektiğini belirterek, temmuz ayında konuyu gündeme getireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ilçe belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Video konferansa, Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Mut, Silifke, Aydıncık, Erdemli, Mut, Bozyazı belediye başkanları ile mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri katıldı.

"Zor bir süreç yaşıyoruz"

Başkan Seçer, belediye başkanlarıyla görüşmesinde, "Sıkıntılı, zor bir süreç yaşıyoruz. Halkın içinde olduğu tablo hepimizi etkiliyor. İnsanlar sokağa çıkamayınca ekonomik ve psikolojik sorunlar başladı. Bu durumda da insanların ilk ulaştıkları bizler oluyoruz. Taleplerin yüzde 90'ı Mersin Büyükşehir Belediyesine geliyor. Yükümüzün ağır olduğunu takdir edersiniz. Asıl sorunlar bundan sonra başlayacak. Kafamızı kuma gömemeyiz. Bunlar realite. İnsanlar işsiz, aşsız kaldı. Yarın 'Hadi sokağa çıkın, hastalık bitti' dediğimizde de bu sorunlar devam edecek. Dünyanın gerçeği bu, sadece Mersin'in değil. Bu ay gelirlerimizde en az yüzde 30 düşüş bekliyoruz. Bütçede olmayan harcamalar yapmak durumundayız. Gelecek günlerin daha zor olacağını, yükü yine Büyükşehir Belediyesinin çekeceğini düşünerek hareket ediyoruz" dedi.

"Meclisi olağanüstü toplamaya şu an gerek yok"

İlçe belediye başkanlarından, Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplanmasıyla ilgili görüşlerini alan Seçer, "Bu süreçte toplantı yapılmamasından yanayım. Hem hijyen hem de topluma örnek olmak açısından. İdari kararlarımızı etkileyecek bir durum yoksa toplantı yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bizim de meclisi olağanüstü toplamak için gerekçemiz yok" diye konuştu.

Su faturaları ve kiralar konusu, Temmuz meclisinde görüşülecek

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk olağan toplantısının ilgili genelgelere göre temmuz ayında yapılacağını kaydeden Seçer, o toplantıda su bedelleri ve Büyükşehir Belediye mülklerindeki kira tahsilatlarıyla ilgili kararların görüşüleceğini ifade etti. Seçer, "Su faturalarının 3 ay ertelenmesi ve belediyeye ait mülklerin kiracılarının kiralarının 3 ay ertelenmesi için meclis kararına ihtiyaç var. Temmuz meclisinde geriye dönük karar alabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer konu, su abonelikleri katkı payıyla ilgili. Katılım payı oranının indirilmesi teklifini getireceğiz. O karar da geriye dönük olacak. Eski oranlardan abone olanlara rücu ettirilecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA