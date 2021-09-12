Başkan Seçer: "İklim Değişikliği Temalı Bilim Merkezi Kuruyoruz"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin gerçekleştirdiği 'Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni'ne katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, meslekte 10, 20 ve 30 yıl emek vermiş mühendislere plaket takdim edildi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunması için yaptıkları çalışmaları anlatarak, "İnşallah hep beraber çok daha güzel işleri başaracağız" dedi.

Başkan Seçer, düzenlenen törende, geçmiş dönemlerde Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi temsilciliği yapmış Odanın Yüksek Onur Kurulu üyesi Zehra Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Çevre Mühendisi Cenk Cenkcimenoğlu ve Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Sinan Can'a plaket takdim etti.

"Mersin'e, Türkiye'ye ve dünyaya çevre konusunda katkı vermeye çalışıyoruz"

Çevre konusunda çok değerli çalışmalar yapan bir meslek grubuyla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Seçer, çevre konusunun kendisini de yakından ilgilendirdiğini söyledi. Konusunda uzman mühendislerle çalıştıklarını ifade eden Seçer, "Birlikte Mersin'e, Türkiye'ye ve dünyaya çevre konusunda katkı vermeye çalışıyoruz. Ben de bu meslektaşlarınızdan aldığım bilgiler, yönlendirmeler çerçevesinde kararımı veriyorum. Uzman olan sizin meslektaşlarınız" diye konuştu.

"İklim değişikliği temalı bir bilim merkezi kuruyoruz"

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değerli çalışmalar yaptıklarını belirten Seçer, "Çevreden aldığım intiba da bu. Bizim yeni dönemde önemli bulduğum uygulamaların başında 'İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün bünyemizde oluşturulması geliyor. Diğer taraftan Türkiye'de bir ilk 'Peyzaj Master Planı' yapan bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Hem o çalışmalarda çevre mühendislerine yer veriyoruz hem de yaptığımız nazım plan çalışmalarında mühendis arkadaşlarımızdan yararlanıyoruz. Bunun yanında bizim uygularımızda başta ki Hatay, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyeleri ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi paydaşlarla beraber altına imza attığımız 'Temiz Akdeniz Projesi' kapsamında da önemli, değerli çalışmalar yapıyoruz. Yine iklim değişikliği temalı bir Bilim Merkezi kuruyoruz. Orada ilköğretimde, lisede hatta üniversitede eğitim gören genç dimağların çevre hassasiyetini artırıcı bazı projeksiyonlar yaptı arkadaşlarımız. Umut ediyorum kısa süre içerisinde de bunu Mersin'e kazandıracağız. Güzel bir iklim temalı bilim merkezimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz"

Çevre konusunda çok sıkı denetimler yaptıklarını da söyleyen Başkan Seçer, "Akdeniz'de özellikle deniz kirliliği ile ilgili Çevre Bakanlığı'nın mevzuatlar çerçevesinde bize yüklediği koordinatlarla çok ağır cezalar yazıyoruz" diye konuştu. Seçer, çevreyi kirletenlere en ağır cezaları uyguladıklarını ifade ederek, "Burada tırnak içerisinde söyleyeyim, yanlış olmasın ama çok acımasız davranıyoruz. Çünkü onlar çevreye acımasız davranınca biz de böyle bir reaksiyon gösteriyoruz" dedi.

Mesleğe yıllarını veren mühendislere temsili birer plaket sunacaklarını kaydeden Seçer, "Umut ediyorum görev yapan tüm meslektaşlarınız da uzun yıllar bu meslekte Mersinimize, ülkemize, dünyamıza önemli katkılar yaparlar. Başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber çok daha güzel işleri başaracağız" diye konuştu.

"Mersin gerçekten de çok iyi bir Belediye Başkanı kazandı"

Odanın Yüksek Onur Kurulu üyelerinden Zehra Korkmaz, Başkan Seçer'in elinden plaket almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çünkü siyaseten kendisini rol model olarak aldığım ve kendisinden de çok şey öğrendiğimiz bir insan. Aynı zamanda da çevre duyarlılığını, çevreye olan hassasiyetini bildiğim bir Belediye Başkanı. O noktada da Mersin gerçekten de çok iyi bir Belediye Başkanı kazandı diye düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 11. 9. 2021 18: 44: 47

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