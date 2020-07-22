Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı
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Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı programlar için Mersin'de bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı
22.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:06

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı programlar için Mersin'de bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Başkan Seçer, Suriye'deki iç savaşın her iki şehirde de hem ekonomik hem sosyal sorunlara neden olduğunu belirterek, "Umut ediyorum, beraberce gayret edeceğiz, çabalayacağız, bu sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Fatma Şahin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında birlikte görev yaptıklarını hatırlatan Başkan Vahap Seçer, "Son derece çalışkan, görevini layıkıyla yapan bir parlamenterdiniz. Daha sonra bakanlık döneminde de aynı gayretle çalıştınız. Daha sonra kısmet oldu, bugün Türkiye'nin en stratejik yerinde yer alan bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Kutluyorum sizi. Böylesine zor bir şehirde gayretle görev yaptığınızı görüyorum, izliyorum" diye konuştu.

"Ortak sorunlarımızın olduğunu görüyorum"

Düşünür İbn-i Haldun'un "coğrafya kaderdir" yönündeki sözünü hatırlatan Seçer, "Aynı coğrafyanın iki şehriyiz. Gaziantep ve Mersin, iki kent de çok kadim kent. Buradan yola çıkarak, aslında hayatın her alanında ortak sorunlarımızın olduğunu görüyorum. Başta Ortadoğu'daki gelişmelerin etkisiyle bu bölgedeki, Gaziantep'ten Mersin'e kadar Adana, Osmaniye, Kilis gibi illerimizin de etkilendiğini, Hatay'ın yine bu konuda Gaziantep gibi çok önemli bir yerde olduğunu görüyorum, etkileniyoruz. Son 10 yılın bölgedeki en önemli gelişmesi Suriye'deki olaylar bizleri çok etkiledi. Gaziantep'i, Hatay'ı, Şanlıurfa'yı, Adana'yı, Mersin'i. Özellikle Suriyeli misafirler sorunu kentin her alanına tesir etti. Hem ekonomik hem sosyal birçok alanda tesirini görüyoruz. Umut ediyorum, beraberce gayret edeceğiz, çabalayacağız. Başta bu sorunların, diğer sorunların üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Fatma Şahin'in aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüttüğünü de kaydeden Seçer, "Belediyeler Birliği önemli bir görev ifa eden bir kurum. Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerle ilgili mevzuat değişikliğinde bu kurumun görevinin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin bizim için çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Mersin ile aralarında hem komşuluk hakkı bulunduğunu hem de Mersin'de çok sayıda Gaziantepli'nin yaşadığını vurguladı. Şahin, "Mersin, bizim için de çok özel. Akdeniz'in incisi bir şehrimiz. Sizlerle birlikte inşallah daha da güzelleşecek. Biz aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı olunca başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Encümenimizde güzel bir çalışma var, güzel bir ahenk var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ortak sorunlarımız var. Ortak çözüm üretmemiz için daha çok bir araya gelmemiz gerekiyor" dedi - MERSİN

Kaynak: İHA

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