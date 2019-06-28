Başkan Seçer, emeklilerle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emekliler Haftası kapsamında emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerin mutlu olmaları için gerekli tüm hizmetleri hayata geçireceklerini belirten Seçer, Emekli Evi'ndeki şartları daha iyi düzeye getireceklerini ifade ederek, diğer ilçelerde de en kısa sürede emekli evleri tesis edeceklerini söyledi.

Başkan Seçer, Emekliler Haftası dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi'nin üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şubesi temsilcileri de katıldı.

"Bu hafta sayıları 12 milyona erişen emeklilerimizle ilgili sorunlar konuşulacak"

Seçer, buluşmada yaptığı konuşmada, herkesin birlik, beraberlik içerisinde, hoşgörülü ve dostça birbirlerine yaklaşması gerektiğini vurgulayarak, Emekliler Haftası'nı kutladı. Seçer, "Hayatımızın kalan sürecinde hep beraber keyifli bir ömür sürdürelim diyorum. Emekliler Haftası'nı kutlayacağız. 30 Haziran, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün. Büyük Önder'in emekli olduğu bugün Emekliler Günü olarak kutlanıyor. Bu hafta içerisinde hem kentimizde hem de Türkiye'nin diğer yerlerinde değişik etkinlikler olacak. Türkiye'de sayıları 12 milyona erişen emeklilerimizle ilgili sorunlar konuşulacak. Geleceğe dair planlar yapılacak. Biz yöneticiler, önümüzdeki süreçte mevcut sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl emeklilerimizin yaşamlarını daha iyi hale getireceğimizi sizlerle paylaşacağız" dedi.

"Mutlu, sevecen, güler yüzlü, yemyeşil, masmavi bir Mersin'de yaşayacağız"

Vizyonu, çalışmaları ve şevki ile Mersinli emekliler için daha çağdaş, daha modern bir kent inşa edeceğini dile getiren Seçer, "Yeni bir belediye başkanı ve yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı. Her anlamda yepyeni bir Mersin, yepyeni bir gelecek. 31 Mart'ta bahar Mersin'e geldikten sonra inşallah yeni belediye başkanınız ve onun yeni vizyonu, çalışmaları, şevki, sizlere olan hizmet aşkı ile hem siz emekliler hem sizlerin çocukları, tüm Mersinliler, daha çağdaş, daha modern, daha güzel, barış ve huzur içerisinde, tertemiz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, mutlu, sevecen, güler yüzlü, yemyeşil, masmavi bir Mersin'de yaşayacağız hep beraber" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mersin'in Yaşlı Dostu Kent olarak değerlendirildiğini ifade eden Seçer, "Sadece bunun kağıt üzerinde kalmaması lazım. Başta belediyeler olarak sizlerin yaşam koşullarını düzeltecek bazı çalışmalar yapmamız lazım. Mevcut koşullar altında geçmiş dönem belediye yönetiminden devraldığımız bazı önemli ve değerli, uygun bulduğumuz uygulamalar daha da iyileştirilerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç duyacağınız mekanları tesis etmek belediyelerin görevi"

Emeklilerin kaliteli zaman geçirebilecekleri mekanlara ihtiyaç duyduklarını, bu mekanları tesis etmenin de belediyelerin görevleri olduğunu belirten Seçer, şunları söyledi:

"Sağlıklı, hijyenik, yazın serin, kışın sıcak, beraber oturabileceğiniz, çayınızı kahvenizi içebileceğiniz, vakit geçirmek için bir dizi etkinlik yapabileceğiniz, tavlanızı atabileceğiniz, kağıdınızı oynayabileceğiniz bir mekana ihtiyaç duyacaksınız. Bu mekanları tesis etmek de biz belediyelerin görevi. Emekli demek, belirli olgunluğa erişmiş, yaş almış, hayatının en verimli günlerini çocuklarına, ailesine, yurttaşlarına, milletine adamış insanlar demek. Hepinizi bir abim, babam, annem gibi şefkat duyarak sevgi ile kucaklıyorum. Hepinizi de seviyorum."

Büyüğe saygı, küçüğe sevgi duyulan kadim Anadolu topraklarında yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren ve bu kültürün binlerce yıl dahi geçse ortadan kalkmamasını diledi.

"Emekli Evinin şartlarının daha da iyileştirilmesi yönünde talep var"

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde eşi Meral Seçer'i Emekli Evi'nin şartlarını incelemesi için gönderdiğini ve gerekli bilgileri kendisinden aldığını söyledi. Mevcut Emekli Evi'nin şartlarının daha da iyileştirilmesi yönünde bir talep bulunduğunu ifade eden Seçer, "Çok önemsediğim bir kitle emekli kitlesi. Türkiye'de sayıları 2 milyona ulaşan ve Mersin'de 400 bine ulaşan bir kitlenin belediyemiz tarafından yapılan ve bugün onun sorumluluğu altında olan bir mekanı dahi ziyaret etme imkanı bulamıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde işler daha da tıkır tıkır işleyen bir hal alacak. Bir başıma iyi bir belediye başkanı olamam. Başta çalışma arkadaşlarım, sonra da duyarlı siz değerli yurttaşlarımızın katkıları ile Mersin'i çok güzel yöneteceğimiz, Mersin'e çok güzel hizmetler yapacağımız konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Bunu da sizlerin sayesinde yapacağız" şeklinde konuştu.

"Sadece merkezde Emekli Evi yetersiz"

Mersin merkezde bulunan Emekli Evi'nin şartlarını daha iyi düzeye getireceklerini söyleyen Seçer, ilçelerde de yeni emekli evleri açmayı planladıklarını belirtti. Seçer, "Emekli evimizin şartlarını düzelteceğiz. Mevcut şartlar aslında kötü şartlar değil ama neden daha iyi olmasın? Neden eksik kalan ihtiyaçlarımızı gidermeyelim, tamamlamayalım? Bu insanlar, gençliğini, onlarca yılını bu ülke için vermişler. Bundan sonraki süreçte de biz onların değerli kardeşleri ve evlatları olarak kalan yaşamları süresince daha onurlu bir insan, daha keyifli, mutlu bir yurttaş olmalarını tesis etmemiz lazım. Sadece merkezde Emekli Evi yetersiz. Bana bu konuda talepler geliyor. Mersin'in bütün ilçelerinde yaşayan yurttaşlarımızın da sosyalleşeceği, zamanlarını geçireceği emekli evlerimizi en kısa sürede tesis etmemiz gerekiyor" dedi.

Seçer, göreve geldiği yaklaşık 3 aylık sürede yaptığı hizmetleri, uygulamaları ve hayata geçireceği projeleri de anlattı. Seçer, "Hiç merak etmeyin, tıkır tıkır işleyen çok güzel bir belediye olacak. Vatandaşı için, halkı için çalışan bir belediye olacak. Kimsenin aklına başka bir şey gelmesin. Ben orada oturduğum sürece herkes rahat etsin, huzurlu olsun; tüyü bitmemiş yetimin hakkının kimsenin cebine haksızca gitmeyeceğini bilsin" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA