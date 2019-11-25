Başkan Seçer'e 'Öğretmenler Günü' sürprizi

25.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:19

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Öğretmenler Günü' onuruna katıldığı etkinlikte, Adana Motor Teknik Lisesi'nde kendisini okutan öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının sürprizi ile karşılaştı.



Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını görünce duygulanan Seçer, "Çok duygulandım ve halen o duygusallığı üzerimden atamadım. Herkesin hayatındaki kahramanların en başında gelen öğretmenlerimi karşımda görmek beni çok mutlu etti. Üzerimde çok emekleri ve hakları var" dedi.



"Öğretmenlik bir meslekten çok gönül işi"



Seçer, başta kendi öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, öğretmenliğin bir meslekten çok gönül işi olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenler bir esnaf veya bir mühendis gibi değildir. Bu işi gönülden ve fedakarca yaparlar. Çünkü insan yetiştiriyorlar. Maalesef bunca özveriye rağmen, öğretmenlerimizin gerek özlük hakları ve gerekse de yaşam koşulları ve gelirleri, gelişmiş toplumlara göre çok geride. Ülke bütçesinin büyük kısmının savaşmak için silahlara ve ordulara değil, eğitim ordusuna ayrılması gerekir. Çünkü bizi kurtaracak olan eğitimdir" diye konuştu.



"Eğitim yardımlarının tamamı Nisan ayına kadar yatmış olacak"



Mersin halkının kendisine güvenerek göreve getirdiğinin altını çizen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ifade ederek, eğitim alanında verdikleri hizmetleri aktardı. Seçer, kısa süre önce başlattıkları 'Süt senin gurur Mersin'in projesinden bahsederek, öğrenciler için ulaşım ücretinin 1 TL'ye indirilmesi, öğrenciler için sahilde oluşturulan ve Türkiye'nin en geniş internet erişimi olan ücretsiz Wi-Fi hizmeti, çamaşır kafe ve '1 ekmek bir çorba' gibi küçük ama anlamlı dokunuşlarla öğrencileri mutlu edecek hizmetler verdiklerini belirtti.



Öğretmenler şarkılara eşlik etti



Başkan Seçer, konuşmasının ardından, öğretmenlerine birer plaket takdim ederek teşekkür etti. Öğretmenler onuruna düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan THM, TSM Korosu ve Kent Orkestrası sanatçıları şarkılarını öğretmenler için seslendirdi. Ardından halk oyunları ekibi bir gösteri gerçekleştirdi. Programa katılan öğretmenler, koro eşliğinde şarkılar söyleyip, gönüllerince eğlendiler.



Başkan Seçer, etkinliğin ardından lise öğretmenleri ve arkadaşlarını makamında ağırladı. Makamda sıcak bir çay eşliğinde eski günleri konuşup, geçmişi yad eden ve güzel anılarından söz eden Seçer, lise öğretmenleri ve arkadaşları ile geçmişe mutlu bir yolculuk yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA