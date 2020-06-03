Başkan Seçer'e esnaf gezisinde yüksek su faturalarını sordular
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Başkan Seçer'e esnaf gezisinde yüksek su faturalarını sordular

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni normalleşme dönemi ile birlikte dükkanlarını açan esnafa hayırlı işler diledi.

Başkan Seçer'e esnaf gezisinde yüksek su faturalarını sordular
03.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:35

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni normalleşme dönemi ile birlikte dükkanlarını açan esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlar, Atatürk ve Silifke Caddeleri ile Balık Pazarını gezen Seçer'e, su faturaları ile ilgili şikayetlerini ilettiler. Seçer, "Su fiyatlarına kesinlikle zam yapılmadı. Salgın nedeniyle insanlar evde kaldı. Bu da faturalara yansıdı. Ama bu aydan itibaren faturalar da normale dönecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla dükkanlarını açan esnafı dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu. Gezisine Atatürk Caddesinde başlayan Başkan Seçer, daha sonra Silifke Caddesi ve Balık Pazarı esnafını ziyaret etti. Seçer, gezisinde hem esnafla hem caddelerden geçen vatandaşlarla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti. Başkan Seçer'in gezisi sırasında belediye görevlileri de içerisinde sabun, maske, dezenfektan bulunan sağlık paketi dağıtarak, vatandaşları yeni normalleşme sürecinde de dikkatli olmaları, kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.

"Su fiyatlarına kesinlikle zam yapılmadı"

Başkan Seçer'in gezisi sırasında bazı vatandaşlar su faturalarıyla ilgili şikayetlerini ve taleplerini dile getirdi. Su faturalarıyla ilgili soru soran her vatandaşa tek tek bilgi veren Seçer, "Su fiyatlarına kesinlikle zam yapılmadı. Sadece 27 kuruşluk bir fark var, o da enflasyon farkı. Onun dışında suya zam yapılması söz konusu değil. Uzun bir süre de su fiyatlarında artış olmayacak. Dünya 100 yıldır böyle bir salgın görmedi. İnsanlar evde kaldı, su tüketimi arttı. Bu da faturalara yansıdı. Ama bu aydan itibaren faturalar da normale dönecek. Takip ediyorum. Meskenine göre, tutarlar yüzde 10 ile yüzde 40 arasında düşecek" diye konuştu.

Salgın sürecinde su faturalarının 3 ay süreyle ertelendiğini, dileyen vatandaşların faturalarını 3 ay sonra faizsiz olarak ödeyebileceğini ifade eden Seçer, 3 aylık ek bir ertelemenin de gündemlerinde olduğunu vurguladı.

Atatürk Caddesi canlandırılacak

Başkan Seçer, Atatürk Caddesindeki gezisinde cadde esnafının, caddenin eski canlı günlerine kavuşturulmasıyla ilgili taleplerini de dinledi. Seçer, salgın süreci nedeniyle ertelenen metro projesini, sadece bir ulaşım projesi olarak görmediklerini, şehir merkezini de canlandıracak bir proje olarak gördüklerini ifade etti. Başkan Seçer, Atatürk Caddesinin ve çevresindeki sokakların canlandırılması için Mersin Üniversitesi ile ortak çalışma yürüttüklerini de kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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