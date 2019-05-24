Başkan Seçer'den hasta şahsa ortopedik yatak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, talep üzerine Tarsus ilçesinde yatağa mahkum olan bir şahsa ortopedik yatak tahsis etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde 'Anneler Günü' dolayısıyla annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, yanlarına gelen Hatun Özsüslü ile bir süre sohbet etti. Sohbet esnasında Özsüslü, yatalak eşinin bakımını üstelendiğini ve kanepede yatan eşinin bakımı için ortopedik yatak ihtiyacı olduğunu söyledi. Eşi Meral Seçer ile birlikte Özsüslü'nün evini ziyaret eden Seçer, talebinin yerine getirileceğini söyleyerek, ilgili daire başkanlıklarına talimat verdi.

"Evime geldiler ve beni kırmadılar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri Özsüslü'ye ulaşarak ihtiyacı olan ortopedik yatağı getireceklerinin bilgisini verdi. Çok geçmeden kapısı çalan Hatun Özsüslü, karşısında büyükşehir belediyesi ekiplerini ve ortopedik yatağı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu gözlerinden okunan Özsüslü, ekipler ile beraber yatağın kurulumunu yaparak, eşi Hasan Özsüslü'yü yeni yatağına yerleştirdi.

"5 değil 35 yıl başkanımız olsun"

Seçer'le aralarında geçen diyalogunu gözyaşları içerisinde anlatan Hatun Özsüslü, "Başkanımız geçtiğimiz anneler gününde rahmetli annesi ve babasının kabrini ziyaret etmişti. Ben de kendisinin yanına gittim bir hastam olduğunu ve onun bakımı için sadece bir yatağa ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni kırmadılar sağ olsunlar eşiyle beraber hastayı gördüler. Hemen yanındaki heyete talimat verdi. Kısa süre sonra da yatağımız geldi. Ama ümitliydim yapacağını biliyordum. 5 değil 35 yıl başkanımız olsun. Kimseyi reddetmedi. Çok merhametli bir başkanımız var" dedi.

"Eşimin mutluluğunu gözlerinden okuyorum"

Yapılan yatak yardımı ile eşinin bakımını daha sağlıklı bir şekilde yapacağının ve yaşam kalitesinin artacağını söyleyen Hatun Özsüslü, felçli eşinin mutluğunu hissettiğini ifade ederek, "Kendisinin mutlu olduğunu hissediyorum. Gözlerinden okuyorum. Şu an çok mutlu olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yapılan yatak yardımının kendileri için çok önemli olduğunu ve Başkan Vahap Seçer'in oldukça merhametli ve vicdanlı bir başkan olduğunu söyleyen Özsüslü, "Başta başkanımız Vahap Seçer'den muhtarımızdan ve çevremdeki yardımseverlerden Allah razı olsun. Yardıma ihtiyacım olduğu zaman herkes geliyor. Başkanıma da binlerce kez teşekkür ederim. Benim için çok önemliydi bu. Merhametli, vicdanlı bir adam. Onun o kimsesizlere, yardıma muhtaç olan insanlara uzattığı ellerinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA