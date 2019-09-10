Başkan Seçer'den Down Sendromlu Batuhan'a sürpriz

10.09.2019 13:54

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medyadan çağrıda bulunarak kendisini okuluna davet eden Down Sendromlu Batuhan Antmen'i, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde yalnız bırakmadı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart seçimleri öncesi adaylık sürecinde yaptığı bir konuşmayı dinleyip kendisine uzun zamandır içten bir sevgi besleyen Batuhan Antmen, daha önce çektiği video ile Başkan Seçer'e ulaşarak sevgisini ve heyecanını paylaşmıştı. Başkan Seçer, Batuhan'ın daveti üzerine yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde okuduğu Yenişehir ilçesindeki Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek yanında oldu.



Down Sendromlu Batuhan Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i zeybek oyunuyla karşıladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde Başkan Seçer'in kendisini ziyaret edeceğini öğrendiği andan itibaren büyük bir heyecan ve mutluluk duyan Batuhan, duygularını, "Geldi, gittim, sarıldım, öptüm. Seni seviyorum Vahap Seçer dedim" sözleriyle anlattı. Okuduğu okulda başarılı bir öğrenci olan Batuhan, "Burada okuyoruz, yazıyoruz. Okul bitsin ben de başkan olacağım" diyerek hayallerini paylaştı.



"Eğitim toplumlar için son derece önemli"



Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün güzel bir gün. Bugün eğitim ve öğretim yılına başlıyoruz. Tüm Türkiye'de ilköğretim düzeyinde çocuklarımız heyecan yaşıyorlar. Batuhan da yaşıyor, bugün okulu başladı. Burası özel bir eğitim merkezi. Farklı alanlarda özel çocuklarımız olan öğrencilerimizin olduğu bir okul. Bugün buraya Batuhan'ın daveti üzerine geldim. Çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Aramız son derece iyi. Onlara da hayırlı olsun demeye geldim" dedi.



Eğitimin kendileri için büyük bir önem taşıdığını dile getiren Seçer, özel çocukların eğitiminin daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğitim toplumlar için son derece önemli bir alan. Bu standart eğitimlerdir, özel eğitimlerdir fark etmiyor. Eğitimli bir toplum olmak zorundayız. Bu çocuklarımızın eğitimi çok daha önemli, çok daha özel" diye konuştu.



"Birçok alanda özel çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz"



Başkan Seçer, özel çocuklara sahip ailelerin yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını belirterek, yöneticilere bu noktada büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğunun farkında olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti: "Eğer sosyal devletseniz, bunları yapmak zorundasınız. Bu görevinizi yerine getirmek zorundasınız. Özellikle özel çocuklarımızla ilgili ailelerimiz çok büyük sorunlar yaşıyor. Down sendromlu, otistik ya da farklı araz taşıyan çocuklarımızın bakımları, ailelerimize çok büyük külfet. Eğitimleri son derece önemli külfet. Hem maddi külfet hem manevi külfet. Burada tabii ki devletin şefkatli elinin buna değmesi gerekiyor. İmkanların seferber olması gerekiyor. Bunu devletimiz yapıyor eksiğiyle, gediğiyle ama hakikaten bir gayret var, bunu görmek lazım. Eksikleri de tamamlamak lazım. Biz yerel yönetimler olarak birçok alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız var. Özel çocuklarımızın eğitimi de bunlardan bir tanesi. Tabii bizim de kendi görev alanımız içerisinde, yetkilerimiz ve imkanlarımız ölçüsünde bunları yapacağız."



Yeni eğitim-öğretim döneminde öğretmenlere, velilere ve çocuklara başarı temennisinde bulunan Başkan Seçer, "Bizim için gelecek, eğitim. Çünkü çocuklarımızı kurtaracak olan eğitim. Toplumu kurtaracak olan eğitim. Eğitimsiz bir toplum çürümeye mahkum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA