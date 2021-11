Başkan Seçer, Çocuk Hakları Parkı'nın Açılışını Çocuklarla Yaptı

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen 'Ben Çocuğum Haklarım Var Etkinliği' ile 'Çocuk Hakları Parkı'nın açılışına katıldı. Parkın açılış kurdelesini Başkan Seçer, etkinlikte yer alan miniklerle birlikte kesti. Çocukların mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Başkan Seçer, "Her şey çocuklarımız için" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi yanında düzenlenen etkinliğe; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri ve çok sayıda çocuk ile aileleri katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliklerde yüzlerce çocuk ile bir araya gelerek, miniklerin sergilediği birbirinden güzel dansları da izledi.

"Ben hepinizin abisiyim, babasıyım, arkadaşıyım, kardeşiyim"

Çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Başkan Seçer, "Herkes keyifli, herkes mutlu. Sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Gönül ister ki ülkemizin her noktasında, her ailede huzur, her ailede mutluluk olsun, sıcak yuvaları olsun, kaynayan aşları olsun. Evde birlik, dirlik olsun. Evin içerisinde mutluluk, huzur, birlik, dirlik varsa, bu ülkeye yansıyor. Birimizin mutlu olması, zengin olması değil hepimizin mutlu olması, hepimizin kimseye muhtaç olmadan yaşaması önemli. Ben Belediye Başkanınızım. O benim resmi görevim, o ayrı ama sakın unutmayın ben hepinizin abisiyim, hepinizin babasıyım, hepinizin arkadaşıyım, hepinizin kardeşiyim. Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimde olduğumuz dönemde Mersin'in hangi mahallesinde oturursanız oturun, hangi kültürden olursanız olun, hangi yaşam biçimini benimsemiş olursanız olun bizim başımızın tacısınız" dedi.

Seçer, kadınlara ve çocuklara seslendi: "Bizler sizin için varız"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin, özel oluşturulmuş bir birim olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Burada kadınlarımız, çocuklarımız, ailelerimiz için; onların yaşamının her alanında; ekonomisinde, hukuki mücadelesinde, evdeki huzurunda, çocuğunun hastalığında, kendisinin hastalığında bizler o ailelerimizin yanındayız, bizler sizin için varız. Bizler sizlerle beraber mutluyuz, huzurluyuz. Sizlerle beraber güçlüyüz. Bu bize verilmiş bir görev. Bunu da layıkıyla yerine getirmek zorundayız" diye konuştu.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim alan çocuklara, "Kreşlerde mutlu musunuz? Öğretmenlerinizden memnun musunuz? " diye sordu. Minikler Başkan Seçer'in sorusuna hep bir ağızdan "evet" yanıtını verdi. Seçer ardından, velilere de, "Anneler, babalar memnun mu bizden? Onlara sevgimizi hissettirebiliyor muyuz? " diye sordu. Ailelerden de olumlu yanıt alan Seçer, "Her şey sizler için, çocuklarımız için. Bu güzel etkinliklerimiz hep devam edecek. Daha da zenginleştireceğiz. Kadınlarımızın hep yanında olacağız hiç merak etmeyin. Özellikle kadınlarımızın ayakları üzerinde durmaları için onların emeklerinin, alın terlerinin ekonomik değere dönüşmesi için, aile bütçelerine katkı yapabilmelerini sağlamak için her türlü konuda onların yanında olacağız, hep beraber çalışacağız. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Başarır: "Bu dünya onlarla güzel"

CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tüm dünyada yaşayan çocukların mutlu olmasını istediklerini ifade ederek, "Bu dünya onlarla güzel. Biz mutlu doğmalarını, huzurlu ve özgür büyümelerini istiyoruz. O yüzden Sayın Belediye Başkanımız Mersin'de tüm adımları aslında çocuklar için atıyor. Onlar için çok şey yapıyor" dedi.

Yayın Tarihi: 20. 11. 2021 18: 16: 16

