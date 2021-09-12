Başkan Seçer: "Çay ve Çilek'te İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonunun Bitme Tarihi 11 Ekim"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz'in Çay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden 'Çay ve Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi' konusunda mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Toplam 44 kilometre uzunluğundaki çalışmanın bitiş tarihinin 11 Ekim 2021 olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, işin yapımı konusunda yakın takipte olduklarını dile getirerek, "30 senedir, 40 senedir, 20 senedir başkasına gösterdiğiniz hoşgörüyü 4 ay daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanınıza gösterin. Ben sizin başkanınızım. Kim oy verdi, vermedi onu sormuyorum" dedi.

Ziyarette; Başkan Seçer'e Mahalle Muhtarı Ahmet Akyol, Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak, Belediye Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar eşlik etti. Çay Mahallesi'nin sokaklarında yürüyüp, vatandaşlar ve esnaf ile selamlaşan Başkan Seçer, bir kahvede oturup vatandaşlarla sohbet etti. Ardından mahalledeki Ahmet Kaya Parkı'nda mahallelilere seslenen Seçer, vatandaşlardan gelen soruları cevaplayıp, sıkıntıları vatandaşlardan dinledi, çözüm yollarını anlattı.

"Bu inşaatın bir bitim süresi var mı? Var. 11 Ekim 2021'de bitecek" İçmesuyu, asfalt ve tozlanma sorunu yaşayan mahallenin sorunlarına dikkat çeken Başkan Seçer, Çay Mahallesi'nin yaklaşık 45 yıl önce kurulmuş bir mahalle olduğunu belirterek, "45 sene önce ev yapımı başlayınca su şebekesi de döşenmeye başlamış. 45 seneden bugüne kadar da eski sistem devam etmiş. Nüfus artışı olduğu için nüfus değişmiş. Biz bu inşaata başlamadan önce, 2'nci, 3'üncü katlara su çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. İstiyorsanız böyle bırakalım, hemen asfaltınızı dökeyim. Olduğu gibi yarım bırakayım inşaatı. 2'nci, 3'üncü kata su çıkmasın. Biz bunu yapmaya başladık mı? Yapmaya başladık. Kim yapmaya başladı? Büyükşehir. Hangi dönemde oldu bu? Bizim dönemde başlayan bu inşaatın bir bitim süresi var mı? Var. 11 Ekim 2021 tarihinde bitecek. Müteahhitin de 120 gün uzatma hakkı var kanunen. Der ki; 'kriz oldu, pandemi oldu, o oldu, bu oldu. ' O da var mı? Demek ki o zaman 4 ay daha ekleyin üzerine. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'a kadar bu adamın vakti var mı? Bunu bir yazın" dedi.

"Ben buraya ilk defa gelmiyorum"

Seçer, vatandaşları provokatörlere kanmamaları yönünde uyarırken, "Peki bundan 4 sene önce, yine 2'nci, 3'üncü kata su çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. Peki 2014'te, 2015'te çıkıyor muydu? 2016'da çıkıyor muydu? 2011'de çıkıyor muydu? Peki, o zaman Büyükşehir, MESKİ yok muydu? Niye yapmadılar? Bu bana haksızlık değil mi? Siz niye provokatörlere kanıyorsunuz? Bugüne kadar Çay Mahallesi'ne girmeyenlere, niye müsaade ediyorsunuz bildiri dağıtmalarına? Bugüne kadar Çay Mahallesi'ne mi girdiler? Şu parkın haline bak. İnsan utanır, sıkılır. Gidin bir de Büyükşehir'in parklarına bakın. Öyle mi? Benim teşekkürüm bu mu? Ben ilk defa buraya gelmiyorum. Sadece seçimde gelmedim. Geçen sene de ben buraya geldim. İnşaatı başlattığımız dönem de geldim. Gelmedim mi? Sizden kaçan var mı, korkan var mı? Kimden korkacağız biz? Biz Allah'tan başka bir şeyden korkmayız. Biz sizler için hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Seçer, bir yandan inşaat devam ederken, bir yandan da asfalt dökümü yapmanın teknik olarak mümkün olmadığını vurgularken, "Çay-Çilek'te toplamda 3 bin abone var. Bunun 1360'ı Çay Mahallesi'nin, D-400'ün altı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz yer. 1640'ı yukarı Çay, kuzey Çay Mahallesi ve Çilek Mahallesi. Muhtarlarımız burada. Burada 1330 abonenin bağlantısı yapıldı. 130 abone kaldı. 130 abone bağlandığı zaman iş bitti. Sisteme su tam tazyik verildi. Bazı noktalarda arıza çıkarsa hemen müdahale edildi. Her şey tamam, teslimatı alındı. Asfalt ondan sonra dökülecek. Biz asfaltı döktük diyorlar, vanaları açtık, oradan patladı. Bu Allah yapısı değil, kul yapısı. Arıza olabilir inşaat içerisinde. O zaman ne olacak, nasıl bulacağız o arızayı? ya da bulduk. Tekrar kaz, tekrar parçala, tekrar bilmem ne yap" ifadelerine yer verdi.

"Ben Mersin için uyumayan bir adamım"

Çay Mahallesi için yetkilileri toplayarak, onlarca toplantı yaptığını belirten Başkan Seçer, işin bitim tarihinin de 11 Ekim olduğunu tekrarlayarak, "Biz sizi en az sizin kadar düşünüyoruz. Ben Mersin için uyumayan bir adamım. Bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Buraya gelişimin nedenini biliyor musunuz? Ben burası için onlarca toplantı yaptım. Çağırdım yetkilileri toplantı yaptım. Salı günü sabah burada Çay İlköğretim Okulu'na geldim. Bilen var mı? Geldim değil mi? Bana, Allah'ınıza, dininize söyleyin bakalım. Kaç tane Büyükşehir Belediye Başkanı Çay Mahallesi'ne bu kadar sık geldi? Bir kere mi geldi? İnşaat başladığında buradaydım" dedi.

Seçer, 7 Ekim'de Çay İlköğretim Okulu'na giderek öğrencilere okul çantası dağıttıklarını ve okulun bulunduğu caddeye de girdiklerini ifade ederek, "O cadde de açılmış. Muhtar da yanımdaydı, dedim ki; 'Cumartesi günü buraya geleyim, vatandaşla bir sohbet imkanı sağlayın da, bu az önce anlattığım konuları anlatayım, bu inşaatın nasıl sürdürülebilirliğini anlatayım'. Buraya ben kendi isteğimle geldim, davet üzerine gelmedim onu söyleyeyim. Ben kendim istedim. Şimdi ben bundan sonra somut tarih vereceğim. Bu inşaatın bitme tarihi 11 Ekim. Sonra asfaltlama başlayacak ama biz asfaltlamadan önce, yani 1 ay süresi var, altyapıyı yapacağız. Arkadaşlarım da Eylül'ün 3'üncü haftasına program yapmıştı. Altyapı, yani sıkıştırma, yani malzeme dökülecekse, asfaltlanacak yerlere başlasınlar, yine bir arıza olursa en azından asfaltı sökme imkanı ya da gereği olmasın" diye konuştu.

"Bu yolları yaptıktan sonra diyeceksiniz ki; 'Vahap Başkan'ı boş yere üzdük'"

Gelecek hafta Çarşamba gününe kadar Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin makinelerinin Çay Mahallesi'ne gireceğini duyuran Seçer, şunları söyledi:

"Asfaltın altyapısının yapımını başlatacaklar. Buralara arazöz giriyor toz çıkmasın diye. Bir talimat daha verdim. Vatandaş tozdan şikayetçi. Aslında bu müteahhitin görevi. Bizim birimler, belediyenin birimleri, Park Bahçeler, Yol Asfalt, arazözlerini gönderecek, daha sık sulama yapacak ki vatandaşlar bundan rahatsızlık duymasın. Çay Mahallesi için bu böyle. Tekrar ediyorum, 1 ay içerisinde inşaat biter, en geç 1 ay sonra. 5 gün sonra yol çalışmaları başlar. 1 ay içinde asfalt dökümü başlar. Bu 20 gündür, en erken 20-25 gün. Önce bir sıyırsınlar, sıkıştırsınlar, malzeme koysunlar ki yarın üzerine asfalt döktüğü zaman 2 günde bozulmasın. Bizim yaptığımız yolları görüyorsunuz. Şimdi bu yolları yaptıktan sonra diyeceksiniz ki; 'Ya biz Vahap Başkan'ı boş yere üzdük. ' Gözünüzü seveyim, yıllardır burayı kimse düşünmemiş, kimse bir şey demiyor. Bir adam gelmiş, demiş ki; 'Ben adalet dağıtmaya geleceğim. ' Çay Mahallesi'ndeki gariban da ona oy vermiş, Gülnar'daki de vermiş, Tarsus'taki de vermiş, Şevket Sümer'deki de vermiş, Çay'daki, Çilek'teki de vermiş, Gözne'deki de vermiş. Bakın, 'Biz adalet dağıtmaya geldik. ' diyoruz. Az önce bir arkadaşım dedi ki; 'Ben 300 oy verdim. ' Biz ne diyoruz; 'Bize oy veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. ' Dedik ki; 'İktidara oy vermeyenler ya da önceki belediye dönemine oy vermeyenler bu ülkede cezalandırıldı, hizmette 2'nci, 3'ncü sınıf insan muamelesi gördü. Vahap Seçer gelecek bu adaletsizliği bitirecek. ' Aranızdan biri el kaldırsın, 'sen de adaletsizsin desin. '"

"30, 40 senedir başkasına gösterdiğiniz hoşgörüyü 4 ay daha Vahap Başkanınıza gösterin" İşin yapımı konusunda yakın takipte olduklarını dile getiren Seçer, "Haklı serzenişler yok değil. Belediye Başkanı olarak ben onun gereğini yaparım. Keşke 100'e bölünsem, her bir parçam 100 yerdeki çalışmaları kontrol altına alsa istediğimiz gibi olur. Eksik varsa tamamlatırız. Az önce söyledim. Biz müteahhiti destekleyeceğiz, bu toz konusunu artık bundan sonra şikayet konusu etmek istemiyoruz. Yakın takipteyiz. Artık bu konuyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Ortada kimsenin bir art niyeti yok. Siz de biraz sakin olun. Sorunlarınızı anlıyorum. Kendimi sizin yerinize koyuyorum. Şimdi benim de ailem var. Ben de oturduğum evin penceresini hanımım açtığı zaman, ortalık toz duman, kadıncağız temizlemekten yoruluyor, her gün bana şikayet ediyorsa benim de tansiyonum yükselir. Ama karşılıklı olarak anlayış içerisinde olacağız. Tekrar söylüyorum, sizden şunu istiyorum; 30 senedir, 40 senedir, 20 senedir başkasına gösterdiğiniz hoşgörüyü 4 ay daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanınıza gösterin. Ben sizin başkanınızım. Kim oy verdi, vermedi onu sormuyorum. Ben sizin başkanınızım. Beni de anlayın canım. Bundan sonrası tamam diyorum" dedi ve konuşması büyük alkış aldı.

Mahalleden bir vatandaşın, 'Ben HDP'liyim, sana oy vermişim' demesi üzerine de Başkan Seçer, "Sağ ol, Allah razı olsun. Ne iyi ettin verdin. Benden daha iyisini mi bulacaktın? İşte hizmet yapıyorum. Yani şimdi Allah aşkına, gidip başkasına verseydin ne olacaktı? Yine seni düşünen bir Başkan var" dedi.

"Biz Doğu'dan Batı'ya kardeşiz. Provokasyonlara gelmeyin" Başkan Seçer, bir aile olduklarını ve Mersin'de yaşayan herkesin de kendisinin kardeşi olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bakın biz kardeşiz, Doğu'dan Batı'ya kardeşiz. Provokasyonlara gelmeyin. Çay-Çilek'e içme suyu şebekesi yapıyoruz dedik. 13 milyon lira, iş artışıyla 15 milyon lirayı bulacak yatırım yapıyoruz diyorduk Meclis'te. Duymuyor muydunuz? Çünkü bugüne kadar yapılmamış. Bu konuyu kapatalım. Ben sizi anlıyorum ama siz de beni anlayın. El birliği ile çok kısa sürede, tekrar tekrar somut konuşuyorum. Bir ay içerisinde asfaltlama başlar. Bir haftaya kalmaz yol işleri başlar. 130 abone kalmış burada. Onlar da sisteme bağlandı mı, vanalar açılır artık, 2'nci, 3'üncü kata, her yere su çıkar. Şu anda da bazı bölgelerde zaten sorun kalmadı, abone bağlanılan yerlerde. Bazı yerlerde abone bağlandı ama sisteme dahil edilmedi" dedi.

Sokaklara yapılacak asfaltın birinci sınıf olacağını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Müteahhitin elinde ihale şartnamesi var. 11 Ekim diyor, 3 ay da uzatmam var diyor. Yani bu boyacı küpü değil kardeşim yani. 3 bin abone bağlıyor. Tam 44 kilometre bu hat. 44 kilometre su şebekesi çekiliyor. ya bir sokak olsa 2 günde yapar çıkar bu adamlar. Bu sokaklara yapılacak asfaltlar da birinci sınıf olacak. Yani diyor ki; 'çiriş iş olmasın'. O konuda rahat olun. 'Yani yaptık, geçtik, burası Çay Mahallesi, kimse bir şey demez'. Yok böyle bir şey. Ben sizin acınızı biliyorum. Diyorsunuz ki, biz bugüne kadar, az önce bir arkadaş söyledi, 'Mezitli'de olsa böyle olur muydu? ' Diyor ki; 'bizim canımız yanmış, bize ayrımcılık yapılıyor, lüks semtlerde işler daha iyi yürüyor, biz gariban insanlarız diye böyle oluyor'. Böyle bir şey yok. Bakın bunu bana derseniz gerçekten bu vicdani olmaz. Böyle bir şey yok. Mezitli'de hangi kalitede iş yapıyorsak, Çay Mahallesi'nde bu, Tarsus'ta Fahrettin Paşa'da ne yapıyorsak Yenimahalle'de, Eski Ömerli'de, Yeni Ömerli'de ya da Mithatpaşa… Bakın gidin Mithatpaşa'ya... Çoğu hemşehrileriniz oturuyor. Arayın. Oranın yolları yapılmış. Ben geçen hafta oradaydım. Havaalanı gibi yol diyorlar. Mithatpaşa'yı bilen yok mu Tarsus'ta? Hemşehrileriniz oturuyor. Ben girdim birinci sınıf asfalt. Buralar da aynı şekilde olacak. Rahat olun. "

"Herkes kendi işine baksın. Biz işimize bakıyoruz"

Bir vatandaş tarafından sokakların temizliği konusunda Akdeniz Belediye Başkanı'nın kendisini suçladığını söylemesi üzerine Başkan Seçer, "Herkes kendi işine baksın. Biz işimize bakıyoruz. Benim muhatabım halk. Ne o belediye başkanı, ne bu belediye başkanı. İlçe belediye kendi işine baksın" dedi.

Yayın Tarihi: 12. 9. 2021 11: 04: 46

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