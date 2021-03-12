Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
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Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu

12.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:00
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesini üst liglerde temsil eden Gençlik ve Spor Kulübünün profesyonel sporcuları ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesini üst liglerde temsil eden Gençlik ve Spor Kulübünün profesyonel sporcuları ile bir araya gelerek başarılar diledi. Etkinlikte minik Derin Su'nun balon ve kolye isteği de Başkan Seçer tarafından kısa sürede yerine getirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK'nin profesyonel sporcuları ile kahvaltı etkinliğinde buluştu. Kültür Parktaki Yöreden Kafede yapılan etkinlikte Başkan Seçer, oynanacak müsabakalar öncesi sporculara moral verdi.

Etkinlikte, üst liglerde mücadele veren GSK Kadın Basketbol, GSK Kadın Hentbol, GSK Kadın Voleybol ve GSK Erkek Basketbol takımlarının profesyonel oyuncuları yer aldı. GSK Hentbol Takımı Kaptanı Yaren İpek, Seçer'i etkinlik alanında karşılayarak, sporcular adına üzerinde 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü' yazılı atkıyı takdim etti.

Düzenli olarak Covid-19 testi yapılan Büyükşehir Belediyesi GSK takımlarının profesyonel sporcuları ile birlikte kahvaltı yapan Seçer, tüm takımlara üst lige çıkmak için mücadele edecekleri karşılaşmalarda başarılar diledi. Seçer, kahvaltı sırasında tüm sporcular ile tek tek sohbet ederek, sporun önemine değindi.

Minik Derin Su istedi, Başkan Seçer kısa sürede yerine getirdi

Etkinliğin minik misafiri Derin Su ile Başkan Seçer arasında geçen keyifli diyalog tatlı anların yaşanmasına vesile oldu. Başkan Seçer'den balon ve kolye isteyen minik Derin Su'nun isteği kısa sürede yerine getirildi. Derin Su'ya balonunu teslim eden Seçer, kolyesini de kendisi taktı. - MERSİN

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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