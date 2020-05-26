Başkan Seçer, 'Askıda fatura' kampanyasına bir maaşıyla katkı sundu
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Başkan Seçer, 'Askıda fatura' kampanyasına bir maaşıyla katkı sundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Askıda fatura' kampanyasına bir maaşıyla katılarak, iyilik ve dayanışma zincirinin büyümesine ortak oldu.

Başkan Seçer, 'Askıda fatura' kampanyasına bir maaşıyla katkı sundu
26.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:26

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Askıda fatura' kampanyasına bir maaşıyla katılarak, iyilik ve dayanışma zincirinin büyümesine ortak oldu.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyaya katıldığını açıklarken, hayırseverlere dayanışmayı ve iyiliği büyütmeleri çağrısında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarının ödenmesi için kampanyaya bir maaş katkıda bulunduğunu duyuran Seçer, iyiliği büyütebilmek adına hayırseverleri de kampanyaya destek vermeye çağırdı.

"Gelin siz de katkıda bulunun, iyilik ve dayanışmamız büyüsün"

Seçer, konuyla ilgili açıklamasında, "Paylaşma ve yardımlaşmanın çok değerli olduğu günlerden geçiyoruz. MESKİ'nin başlatmış olduğu 'Askıda fatura' kampanyasına ben de bir maaşımla katkıda bulunuyorum. Gelin, siz de katkıda bulunun. İyilik ve dayanışmamız büyüsün" dedi.

Faturasını ödeyemeyenlerle, 'ben öderim' diyenler bu kampanyada buluşuyor

'Faturasını ödeyemeyenlerle 'ben öderim' diyenler buluşuyor' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlar, ekonomik durumu iyi olmayan ve su faturalarını ödeyemeyenlerin bir ya da birden fazla faturasını ödeyerek dayanışma gösteriyor. Kampanyaya katılmak isteyenler, 'askidafatura.mersin.bel.tr' adresi üzerinden, ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebiliyor. Sadece fatura miktarının görüleceği listeden istediği fatura ya da faturaları seçecek olan hayırseverler, bu faturaları kredi kartı ya da banka kartı ile ödeyebiliyor.

Bugüne kadar 30 bin 426 TL fatura ödendi

'Askıda fatura' kampanyası kapsamında bugüne kadar askıdan alınan fatura sayısı toplam 2 bin 395'e ulaşırken, askıda bekleyen fatura sayısı ise 86 bin 934 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar ödenen toplam fatura tutarı ise 30 bin 426 TL'yi buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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