Başkan Seçer: "Ankara tarafına bakan kulağımızı tıkayalım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'dan esen sert rüzgarların tüm ülkeyi gerdiğini belirterek, "Ankara tarafına bakan kulağımızı tıkayalım. Mersin'de bütün seçilmiş siyasiler olarak Mersin'e nasıl hizmet edebiliriz; onun düşüncesi, onun ortak paydası içerisinde olmakta yarar var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Sağlık, Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (AKSEV) işbirliği ile Adanalıoğlu Mahallesi piknik alanında Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, AKSEV Başkanı İlhan Faydaver, meclis üyeleri ve yüzlerce Mersinli katıldı. Geleneksel AKSEV Bahar Şenliği'ne katılanlar hem piknik yaptı hem de verilen konserler ile keyifli bir gün geçirdi.

"Ankara tarafına bakan kulağımızı tıkayalım"

Şenlikte bir konuşma yapan Başkan Seçer, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Birlik olmanın, kardeşlik ve hoşgörünün güzel olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu güzellikleri hayatınızda var ettiğiniz sürece de yaşamak güzel. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğumun ve görevimin farkındayım. Arkadaşlarım çok güzel değerlendirmeler yaptılar. Sayın Gültak, AK Parti Belediye Başkanı. CHP'nin Başkanı da Özyiğit. Ama düşünceleri aynı. CHP Milletvekilinin de düşünceleri aynı. Peki bizi kavga ettiren neden ne? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden toplum geriliyor, neden siyasetçiler birbirine parmak sallıyor, hakaret ediyor? Ankara'dan böyle sert rüzgarlar esince, o fırtına buraları da silip süpürüyor. Yani toplumu, Anadolu'yu, Mersin'i, Diyarbakır'ı, Erzurum'u, her tarafı geriyor. Ankara tarafına bakan kulağımızı tıkayalım. Burada Mersin'de bütün seçilmiş siyasiler, Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a, Mut'a kadar Mersin'e nasıl hizmet edebiliriz, onun düşüncesi, onun ortak paydası içerisinde olmakta yarar var" diye konuştu.

"Artık sözün bittiği yerdeyiz"

Göreve geldiği günden itibaren ziyaretine gelen her vatandaşın ve dışarıda karşılaştığı her yurttaşın kendisinden iş talebinde bulunduğuna dikkat çeken Seçer, "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Söz bitti. Türkiye'nin önemli sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bunu sürekli hatırlatmak da sizin moralinizi bozmaktan başka bir işe yaramaz. Sizler bizlerden çözüm bekliyorsunuz. Her gün bana ulaşan bütün yurttaşlarımdan çocuklarına iş talebi geliyor. Az önce bir kızımız geldi, babasına iş talebi, bir anne oğluna iş talebi, bir kızımız kocasına iş talebi. Herkes işsizlikten şikayetçi. Bunu nasıl çözeriz? Buna bakmamız lazım. Caddeyi, çevreyi nasıl daha temiz yapabiliriz, daha huzurlu, daha mutlu bir kentte kimsenin bir diğerini incitmediği, bir diğerinin hakkını gasp etmediği, çevrenin kirletilmediği ve ormanların, ağacın, yeşilliklerin gasp edilmediği, rantın olmadığı, insanca yaşamın olduğu bir Mersin'i nasıl inşa edebiliriz, artık bunun derdine düşmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Seçmen bana oy vererek, benden hizmet beklediğini söyledi"

31 Mart seçimlerinde 3 adaylı bir yarış yaşandığını anımsatan Seçer, buna rağmen Mersin halkının yüzde 45 oy oranı kendisini seçtiğini dile getirerek, "Üçlü yarış olmasına rağmen her iki kişiden bir seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına, yani bana oy vererek benden hizmet beklediğini söyledi. Bunun mesajını verdi. Bu oy verenler arasında Cumhuriyet Halk Partili var mı? Var. Benim partimin oy oranı belli. Halkların Demokratik Partili kardeşim var. Daha önce AK Parti'ye, İYİ Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da diğer partilere oy vermiş kardeşlerim bana oy verdi ki, ben yüzde 45 oy aldım" şeklinde konuştu.

"Sorunlar büyük ve bunları aşmak için birliğe ihtiyacımız var"

Mersin halkının menfaati için siyasiler olarak her zaman el ele, kol kola ve birlik içerisinde yürümek zorunda olduklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Oyun üzerinde bu Arap, bu Türk, bu Çerkez, bu Alevi, bu Sünni yazmıyor. Oraya girerken TC kimlik numaranla oy kullanıyorsun. Gerisi teferruat. Bizler hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hepimizin TC numarası var. Gerisi teferruat. Bunu kafamızdan silelim. Akdeniz'de AK Partili bir belediye başkanı var. Ben nasıl Abdullah Özyiğit ile Yenişehir'de aynı partili bir belediye başkanı olarak yan yana, el ele, kol kola yürüyorsam, seçim bitmiştir; AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Gültak da benim çalışma arkadaşımdır. Akdeniz ilçesinin, Akdenizli hemşehrilerimin menfaati neyse el ele, kol kola yürümek zorundayız. Bu zorunluluktur. Bunu yapacağız. Sorunlar büyük ve bunları aşmak için bu birliğe ihtiyacımız var."

"Bize kavga yakışmaz"

Kavga siyasetinin kimseye bir fayda sağlamayacağının altını çizen Seçer, "5 yıl sonra yine meydana çıkarız, güreş tutarız. Kim galip gelirse, mağlup olan galip gelenin elini kaldırır. Demokrasi böyle bir şey. Demokrasi, uygar toplumların, insanlıktan nasibini almış eğitimli toplumların işi. Kavga eden toplumlar barbar toplumlardır. İnsanlıktan nasibini almamıştır, eğitimsiz toplumlardır. Ne dini vardır ne inancı vardır ne saygısı vardır ne sevgisi vardır. Elhamdülillah bizim dinimiz de imanımız da insan sevgimiz de eğitimimiz de zekamız da ferasetimiz de var. Onun için bize kavga yakışmaz. El ele, kol kola, gönül gönüle Mersin'de yaşamak yaraşır" dedi.

Akdeniz'in, fabrikaları, verimli tarım toprakları, önemli sanayi tesisleri, OSB'si, petrol rafinerileri ile Mersin'in en zengin ilçelerinden biri olduğunu, fakat en yoksul halkın yine bu ilçede yaşadığını ifade eden Seçer, "Bölgenin sorunları çok. Sayın Belediye Başkanı da burada. Her türlü işbirliğine söz vererek yola çıktık. Bundan sonra da birbirimize verdiğimiz sözün çatısı altında bu işbirliğini sürdüreceğiz. Bir an önce yapmamız gereken, ortak adımlar atmamız gereken konular var. Bu bölgenin planını bitirmek zorundayız. Buralara yeni fabrikalar açmak, iş sahaları yapmak için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

"Akdeniz'i daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışacağız"

Akdeniz ilçesinin diğer bölgelere göre hizmet konusunda geri plana atıldığını da söyleyen Seçer, "Mezitli'ye, Yenişehir'e, Toroslar'a göre yine biraz sıkıntı yaşamış, hizmetlerde geri kalmışız. Ama bu olumsuz havayı beraber çalışarak, Büyükşehir, ilçe belediyesi, hep beraber yolları daha güzel yapmak, caddeleri daha güzel hale getirmek, Akdeniz'i daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışacağız. Sadece bu ilçemiz için değil, Tarsus'tan Anamur'a kadar Mersin'i yeşil bir Mersin, deniz kenti Mersin'i masmavi, pırıl pırıl, özgür bir kent, sokaklarında müzik seslerinin yükseldiği, gülücüklerin, kahkahaların yükseldiği, çiçeklerin, börtü böceğin olduğu bir Mersin yapmak için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, şenlikte Bedii Şaraplı, Kaldırım, Grup Rock'A, Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları ve Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu birer konser verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA