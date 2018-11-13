Başkan Seçen Vatandaşlarla Buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen,"Halk Günü"nde vatandaşları dinledi.



Seçen, açık kapı uygulamasıyla randevu almaksızın makamına gelen vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

Seçen, kendisine iletilen sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla, görüşme anında ilgili başkan yardımcıları ve daire başkanlarına gerekli talimatları verdi.



Başkan Seçen, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara direkt kendisinin müdahil olduğunu belirterek, iletilen sorunların seri bir şekilde çözümünün de sağlandığını ifade etti.



Uygulamadan vatandaşların memnuniyetini görmekten de mutluluk yaşadığını dile getiren Seçen, "Yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesinin yanı sıra uygulama sayesinde vatandaşlarımız tarafından hizmetlere ilişkin oldukça güzel öneriler sunuluyor. Belediye ve halk dayanışmasının başarılı şekilde sürdüğünü görmek beni de ayrıca mutlu ediyor." dedi.