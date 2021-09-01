Başkan Sebahattin Ceyhun: "Devletimiz milletimizin yanında"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin hemen ardından devletin tüm birimlerinin ilçeyi adeta üst bölgesine çevirdiklerini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin hemen ardından devletin tüm birimlerinin ilçeyi adeta üst bölgesine çevirdiklerini belirtti.

Şehir merkezi ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası bazı köylerdeki evlerde hasar meydana geldiğini söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Depremde can kaybının olmaması hepimizi sevindirdi. Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Altıntaş İlçe Başkanımız Hakan Uşak, Altıntaş İlçe Belediye Başkanımız Arif Teke, İl Genel Meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımız ile birlikte depremden etkilenen Aydınlar, Genişler ve Beşkarış köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimize "geçmiş olsun" dileklerimizi ilettik. Kütahya Valiliğimizce oluşturulan Koordinasyon merkezince binası hasar gören ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza anında cevap verilerek ihtiyaçları karşılandı. Rabbim ülkemizi milletimizi her türlü afetten felaketten muhafaza eylesin. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, deprem sonrası ilk dakikalarda bölgeye ulaşan özveri ile çalışan Kütahya Valiliğimize bağlı tüm birimlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Devlet milletinin yanındadır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı