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Başkan Şayir, Zara Belediye Başkanı Çelik'i ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Şayir, Zara Belediye Başkanı Çelik'i ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ağırladı.

SİVAS (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kendisini ziyaret eden Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ağırladı. İki Başkan, yerel yönetimler hususunda fikir alışverişinde bulundu. Şayir, Çelik'e Dilovası ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik ise misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Başkan Şayir'e, belediye çalışmalarında başarılar diledi.

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Başkan Şayir, Zara Belediye Başkanı Çelik'i ağırladı

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