Başkan Şayir, sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Şayir, sokak hayvanlarını unutmadı

29.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:30
Başkan Şayir, sokak hayvanlarını unutmadı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarını unutmadı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarını unutmadı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kısıtlama anlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına, mama ve su dağıttı. Sokak hayvanlarının beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenen Başkan Şayir, "Onlar sokağımızın, mahallemizin sıcaklığı, çocuklarımızın candan arkadaşlarıdır. Bu dostlarımızı gözlerimiz arar, göremeyince merak ederiz. Onlara kötü davranılmasına asla izin vermeyiz. Onların bize, bizimde onların sıcaklığına ihtiyacımız var. Evlerimizde kaldığımız, havaların soğuduğu ve şartların zorlaştığı bu mevsimde sokak hayvanlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bu günlerde can dostlarımızın bizlere daha çok ihtiyacı var. Bizde onları yalnız bırakmamak için genç arkadaşlarımızla birlikte onlara mama ve su desteğinde bulunduk" dedi. - KOCAELİ

Başkan Şayir, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Coşkun Sabah Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Şayir, sokak hayvanlarını unutmadı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:31:25. #1.14#
title