Başkan Şayir, "Ortak paydamız Dilovası"
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Başkan Şayir, "Ortak paydamız Dilovası"

Başkan Şayir, 'Ortak paydamız Dilovası'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık olağan toplantıda muhtarlar ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık olağan toplantıda muhtarlar ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarlarıyla Tepe Restaurant'ta bir araya gelerek, mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizen Başkan Şayir, hizmet sunumu öncesi gündeme dair yaptığı konuşmada "Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla Dilovası halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Dilovası tüm mahalleleriyle bir bütündür. İlçemizin her bir köşesine hizmet götürmek bizlerin ortak görevidir. Şehri ortak akılla yönetiyor, bu suretle çok daha güzel şeyler üretebiliyoruz" dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele de muhtarların büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Başkan Şayir, muhtarlara teşekkür etti. Şayir konuşmasının devamında, "Ortak paydamız Dilovamızdır. Dilovamız'ı geleceğe taşıyarak, yaşam standartları yüksek, insanları mutlu, yaşanabilir bir kent haline getirmek öncelikli hedefimizdir. Elbette sorunlarımız vardır. Ancak 51 bin insanın yaşadığı kentimizde sorunları en aza indirmek bizlerin ve muhtarlarımızın çalışmaları ile olacaktır. Amacımız çalışmalarımızla halkımızın yüreğine dokunmaktır. Halkımızın sorunlarını çözmek ve daha yaşanılabilir, Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa etmektir. Onun için muhtarlarımızla birlikte durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından 2,5 yıllık görevi süresince atılan büyük adımları ve son aylardaki hizmet hamlesi ile gelinen noktayı muhtarlarla paylaştı. Konuşmasının ardından sözü muhtarlara bırakan Şayir, talep ve önerilerini dinledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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