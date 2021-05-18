Başkan Şayir'den iki müjde birden
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Başkan Şayir'den iki müjde birden

Başkan Şayir'den iki müjde birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dilovası Belediyesi Mayıs ayı olağan meclisinde konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, Şehit Nihat Karataş Stadı'nın tadilatının başlayacağı ve Cumhuriyet Mahallesi'ne okul kazandırılacağının müjdesini verdi.

Dilovası Belediyesi Mayıs ayı olağan meclisinde konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, Şehit Nihat Karataş Stadı'nın tadilatının başlayacağı ve Cumhuriyet Mahallesi'ne okul kazandırılacağının müjdesini verdi.

Dilovası Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 8 Gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi gündemi değerlendiren Başkan Şayir, İsrail'in Filistinliler'e yaşattığı zulmü lanetleyerek kısa sürede bu terörün son bulmasını diledi.

Mecliste iki müjde veren Başkan Şayir, Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadı'nda başlaması gereken tadilat çalışmaları için ihalenin 1 Haziran sonrası yapılacağını ayrıca yine Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan eğitim sıkıntısının giderilmesi için eksik olan okulun yapımı içinde ihalenin gerçekleşeceğini müjdeledi. Başkan Şayir, "Son bir yıldır ülkemizi ve ilçemizi de etkisi altına alan pandemiden dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik" dedi.

Başkan Şayir'in konuşması sonrasında meclis gündem maddeleri konuşularak karara başlandı. - KOCAELİ

Başkan Şayir'den iki müjde birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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