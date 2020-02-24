Başkan Şayir'den "halk ekmek" müjdesi

24.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:35

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "halk ekmek" büfelerinin Dilovası'nda beş noktada hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.



Dilovası Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası'nın ortaklaşa yaptıkları proje kapsamında Dilovası'nda beş noktada halk ekmek satışları başlayacak. Dilovası Belediyesi meclis tarafından alınan karar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası ile yapılan protokol ile ilçede halk ekmek satışının başlayacağının müjdesini veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak halkın ihtiyaç duyduğu noktalarda maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın daha uygun koşullarda ekmek alabilmesini sağlamak için yapılan protokol ile ilçemizde beş noktada halk ekmek noktaları kurulacaktır. İlçemizde dar gelirli vatandaşlarımıza avantaj sağlayacak olan halk ekmek satış büfeleri ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.



Kayapınar Mahallesi Muhtarlık karşısı, Mimar Sinan Mahallesi; Mimar Sinan Caddesi üzeri, Mimar Sinan Mahallesi, Diliskelesi Mahallesi Namık Kemal Parkı ve Diliskelesi Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içerisinde satış büfeleri kurulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA