Başkan Saygılı, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe hijyene uymalarını istiyoruz"
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Başkan Saygılı, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe hijyene uymalarını istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Saygılı, 'Vatandaşlarımızdan maske, mesafe hijyene uymalarını istiyoruz'

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gelinen kontrollü normalleşme sürecinde hemşehrilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde uymalarını istiyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gelinen kontrollü normalleşme sürecinde hemşehrilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde uymalarını istiyoruz" dedi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs (Kovid-19) nedeniyle il genelinde uygulanan denetimler ve alınan tedbirler değerlendirildi. Toplantıya Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katılım sağladı.

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Saygılı, "Toplantıda salgına karşı yaptığımız mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunduk. Gelinen kontrollü normalleşme sürecinde hemşehrilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde uymalarını istiyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Saygılı, 'Vatandaşlarımızdan maske, mesafe hijyene uymalarını istiyoruz'
Başkan Saygılı, 'Vatandaşlarımızdan maske, mesafe hijyene uymalarını istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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