MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Saygılı'dan yeni ekonomik tedbirlere ilişkin açıklama

İZMİR (AA) - MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerin iş dünyası tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, ülkenin menfaatleri adına verilen ekonomik savaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.

Bugünün ülkesine güvenen iş adamları için mutlu bir gün olduğunu dile getiren Saygılı, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamanın iş dünyamız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını görmekteyiz. Türk Lirası'ndaki mevduatların kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyecektir. Bunun etkilerini piyasada görmeye başladık. Türk Lirası mevduatına kur farkı getirilmesi bu paketin en önemli birleşenlerinden birisi olmuştur." diye konuştu.

Yeni ekonomik tedbirlerinin iş insanlarını sevindirdiğini aktaran Saygılı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle ihracatçımızın kurdaki ataklardan dolayı yaşadığı fiyatlayamama problemine karşı kur garantisi getirildi. Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek ve bu işlem sonucunda ortaya bir fark çıkarsa ihracatçımıza bu fark devlet tarafından ödenecek. Bu da ihracatçımızı destekleyici güçlü bir adım oldu. Türk Lirası'nı korunması adına çok önemli adımlar atıldı. Bu manada oluşan bu havayı çok önemsiyoruz. Kurda görülen artışların fiyatlara yansıma hızının aynı şekilde kurda görülen düşüşle birlikte mutlaka fiyatlara yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm halkımızın beklentisi de bu yöndedir. Türkiye ekonomisi, bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

AA / Hüseyin Bağış - Ekonomi Haberleri

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