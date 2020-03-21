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Mehmet Saygılı, Miraç Kandili, Kırıkkale, Güncel

Başkan Saygılı'nın Miraç Kandili mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

21.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:20
Başkan Saygılı'nın Miraç Kandili mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı mesajında, "Miraç Kandili, sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve takdiriyle bir zaman diliminde önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Rabbimizin sonsuz kudret ve ayetlerini müşahede etmek için semaya yaptığı içerisinde pek çok ilahi lütuf, ihsan ve bereketi barındıran hikmet, hediye ve müjdelerle dolu manevi bir yolculuktur" dedi.

Saygılı, "Rabbimin huzurunda ümmetini dileyen Peygamberimize layık kullar olmak için mübarek üç aylar içerisinde yaşadığımız Miraç Kandilini anlamıyla idrak etmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Kırıkkaleli hemşerilerimin ve bütün İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Miraç Kandilinin ülkemize, tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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