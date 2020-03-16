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Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Jandarma, Güncel

Başkan Saygılı muhtarlar ile bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, şehrin ekonomisine ve sosyal kültürel, yapısına katkı sağlayacak Jandarma Eğitim Alay Komutanlığının ile Roket-San Hava Savunma Sistemi hakkında bilgiler aktardı.

16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:22
Başkan Saygılı muhtarlar ile bir araya geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, şehrin ekonomisine ve sosyal kültürel, yapısına katkı sağlayacak Jandarma Eğitim Alay Komutanlığının ile Roket-San Hava Savunma Sistemi hakkında bilgiler aktardı.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, merkez mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi. Şehrin ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacak Jandarma Eğitim Alay Komutanlığının Kırıkkale'ye gelmesi, Roket-San Hava Savunma Sisteminin üretim yapılacağı tesis hakkında gelinen aşamalar hakkında bilgiler verdi. Tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında da bilgiler aktaran Saygılı, Millet Bahçesi, Halfeli suyu, şehir merkezine kurulacak iki müze, ardiyeciler sitesinde yapılması planlanan parklar hakkında da muhtarları bilgilendirdi.


"Sizlerden gelen talep ve isteklere önem veriyoruz"


Saygılı, burada yaptığı açıklamada, "2020 yılının sezonun başındayız, sizlerden talep ve isteklerinizi alarak planlamalarımıza son şeklini vermek istiyoruz. Çünkü siz mahallelerin sorunları direk olarak aktardıkları ilk mercisiniz. Bu nedenle sizlerden gelen talep ve isteklere önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz yılın ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştiriyoruz. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz hazır, sizlerden gelecek talep ve istekleri alıp, planlamalarımıza bunları katarak çalışmalarımıza hız kazandıracağız. İnşallah ikinci muhtarlar toplantısında sizlerden gelen birçok talebin yerine gelmiş olduğunu göreceğiz" dedi.


"Başkanımız bir çok hizmeti gerçekleştirdi"


Saygılı'nın ikinci döneminin ilk yılını tamamlamış olması nedeni kendisine teşekkür eden Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı da, "Başkanımızın 2014 yılında başlayan süreçte mahallerimize saymakla bitmeyecek hizmetler getirdi. Bizlerle her zaman istişare içinde oldu, mahallelerimizin sorunlarını ilk ağızdan başkanımıza bu süre zarfında iletme fırsatı bulduk. Bu gönüllü çalışmalarının karşılığını da zaten halkımızdan alarak ikinci kez belediye başkanlığına seçilmesi bunun büyük kanıtı" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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