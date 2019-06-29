Başkan Saygılı: "Gençlerimiz, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak"

Kırıkkale'de, Yaz Spor Okulları'nın açılış töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İstiklal Marşı'nı uluslararası yarışmalarda okutacak pek çok gencin olduğunu belirterek, "İnşallah bu gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı göndere dikecek, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak" dedi.

Kırıkkale'de 17 Ağustos Spor Salonunda düzenlenen törenle Yaz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirildi. Törene; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan ve çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Değerli genç kardeşlerim ve aileleri, değerli hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Zeki, çevik ve ahlaklı gençlerimizin yetişmesinde çok büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün Yaz Spor Okullarının açılışını yapıyoruz. Bu yılda her yıl olduğu gibi forma dağıtımları yapılacaktı ama formalarınızı getiren araç gece kaza yapmış. İnşallah Pazartesi günü formalarınız dağıtılacak. Ben inanıyorum ki; bu salonda biraz önce okunan İstiklal Marşını uluslararası yarışmalarda okutacak pek çok gencimiz var. İnşallah bu gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartacak, bayrağımızı göndere dikecek, İstiklal Marşımızı uluslararası yarışmalarda okutacak. Hepinize iyi tatiller diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Hocalarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Program; halk oyunları, cimnastik, güreş ve karete ekiplerinin sportif gösterilerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle birlikte son buldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA