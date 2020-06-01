Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti
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Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Saygılı esnafı ziyaret etti
01.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:36

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, normalleşme süreci kapsamında açılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve açılışı yapılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler bugün itibarıyla tekrar hizmet vermeye başladı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Belediyeye bağlı ekipler de açılan işletmelerde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Hem çalışmaları gören hem de esnafa hal hatır soran Başkan Saygılı, pandemi sürecinde iş yeri kapalı olan esnafa çeşitli şekillerde destek olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Saygılı, "Kapalı olan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri açıldı. Onlar iş yerlerinin açıldığı ilk gün hijyenik ortamda kişisel bakımlarının gerçekleştirilmesi için aynı zamanda bu iş yerlerimizi dezenfekte etmeye başladık. ilerleyen Periyotta düzenli olarak esnafımızın iş yerlerini dezenfekte edeceğiz. Tedbirlere sıkı sıkıya bağlı olur isek inşallah zorlu süreci atlatacağız" dedi.

Başkan Saygılı ve beraberindekilere kolonya ikramında bulunan işletme sahipleri de belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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