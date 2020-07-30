Başkan Saygılı'dan Kurban Bayramı mesajı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların milletin birlikte yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Saygılı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kurbanların kesilmesini vatandaşlardan rica etti. Başkan Saygılı mesajında, "Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup; inancımız gereği kesilen kurbanlarla Allah'a bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Eşsiz fedakarlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesile ile tüm Kırıkkaleli hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA