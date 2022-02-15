Başkan Saygılı'dan Çat Kapı Ziyaretler

KIRIKKALE (Bültenler) - ÇÖZÜM İÇİN TALİMATLAR VERİYOR

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,Kırıkkaleli vatandaşların evlerine konuk olarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Başkan Saygılı, evlerine misafir olarak kabul eden vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü için talimatlar veriyor. Saygılı, çat kapı ziyaretlerinde vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

BİZ HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZ İLE İÇ İÇEYİZ

Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Saygılı, çat kapı ziyaretlerine devam ettiğini belirtti. Başkan Saygılı, "Çat kapı ziyaretlerimiz her zaman devam ediyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm buluyoruz.Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın evlerine de konuk olarak sorunları dinliyor.Vatandaşlarımızın talepleri ile ilgileniyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımız ile iç içeyiz" diye konuştu.

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN SAYGILI

Evlerinde Başkan Saygılı'yı konuk eden vatandaşlar ise her zaman desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

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