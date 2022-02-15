Başkan Saygılı'dan "çat kapı" ev ziyaretleri

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşları "çat kapı" evlerinde ziyaret ediyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinliyor. Saygılı, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.

Sürekli olarak ev ziyaretlerini gerçekleştireceğini ifade eden Saygılı, "Çat kapı ziyaretlerimiz her zaman devam ediyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm buluyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın evlerine de konuk olarak sorunları dinliyor. Vatandaşlarımızın talepleri ile ilgileniyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımız ile iç içeyiz" dedi. - KIRIKKALE