Başkan Saygılı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünü içinde bulunulan sıkıntılı günler nedeniyle burukta olsa büyük bir gurur ile kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milletinin yeniden doğuşunun başlanıgıcı olan bir gün olduğuna dikkati çeken Saygılı, "Bizler için çok büyük anlam ve öneme sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Samsun'dan başlayarak bütün ülkeye ve insanlarımıza yansıyan kutlu bir mücadelenin meşalesini yakmıştır.

Vatanımıza yönelen tehditleri yakılan meşalenin ışığı altında, milletimiz canı pahasına bertaraf etmiş, bağımsızlığını kazanarak bir çok millete örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'nin layık olduğu mutlu, müreffeh, güçlü bir ülke, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma idealinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA