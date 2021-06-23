Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Saygılı Kırıkkale'de yapılan ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.

Başkan Saygılı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kırıkkaleli hemşehrilerimizin selamlarını ve sevgilerini ilettik. Cumhurbaşkanımıza projelerimize ve şehrimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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