Başkan Saygılı, çalışmaları inceledi
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.
Başkan Saygılı, Menderes Caddesi'nde devam eden kilit parke ve kaldırım çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Kürşat Altop'tan bilgi aldı.
Belediye ekiplerinin il genelinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Saygılı, hazırlanan program dahilinde kilit parke, asfalt ve andezit çalışmalarının yapıldığını aktardı.
Saygılı, daha sonra esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.