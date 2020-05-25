Başkan Saygılı belediye personeli ile bayramlaştı
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Başkan Saygılı belediye personeli ile bayramlaştı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramında mesai yapan ekipleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Başkan Saygılı belediye personeli ile bayramlaştı
25.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:42

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramında mesai yapan ekipleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, halka hizmet için 7 gün 24 saat görevinin başında olan Belediye personeliyle, bulundukları birimleri ve çalışma alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı. Korona virüsle mücadele sürecinde gayretle çalışan personele teşekkür eden Başkan Saygılı "Kırıkkale'de halkımıza hizmet için çok önemli bir görev yürütüyorsunuz, şehrimizi salgından korumak için tüm ekiplerimiz büyük bir gayret sergiliyor. Şehrimizde salgının sınırlı sayıda kalmasında özellikle temizlik görevlilerimizin büyük gayret sergiledi. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonraki çalışmalarınızda da olabildiğinizce dikkatli olmanızı istiyorum, hem kendiniz, hem çalışma arkadaşlarınız hem de aileleriniz için. Oluşabilecek bir hastalıkta tüm ekiplerimiz etkilenecektir" dedi.

"10 binin üzerinde yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık"

Salgın döneminde Kırıkkale Belediyesinin önemli hizmetler yaptığını belirten Başkan Saygılı "Ciddi manada organize olarak çalıştık. Gerek sahada personelimiz, gerekse vefa destek ekibimiz Kırıkkale halkımızın hizmetinde oldu. Bu süreçte ekonomik olarak etkilenen tüm kesimlere ulaştık. 10 binin üzerinde yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu dönemde yine ekmek, sıcak yemek dağıtımlarımızı sürdürdük. Hijyen, temizlik ve denetimlerimizi aralıksız sürdürdük. Ben yapılan tüm bu çalışmanın karşılığının Kırıkkale halkı tarafından dua olarak karşılığı bulduğuna inanıyorum. Ben de şehrimizde yaşayan tüm insanların ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreç iyi bir duruma geldiğinde, bu beladan kurtulduğumuzda, fedakarca çalışan arkadaşları da unutmayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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