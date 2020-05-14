Başkan Saygılı, Bakan Kurum ile görüştü
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Başkan Saygılı, Bakan Kurum ile görüştü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs tedbirleri ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Saygılı, Bakan Kurum ile görüştü
14.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:40

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs tedbirleri ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda; Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Genç, Halil Danacı ve ilgili birim müdürleri yer aldı. Bakan Kurum, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve talepleri aldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüse karşı ciddi manada çalışmalar yürütüldüğünü belirterek Bakanlığın ilgi alanına giren konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Mehmet Saygılı, zor günlerde Kırıkkale'ye gösterdikleri ilgiden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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