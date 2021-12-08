Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.
Başkan Sayan'ın asılan afişlerde yer alan mesajında şu ifadelere yer verildi: "Değerli Ağrı halkı, kanımızı emen, ilimizi yakan uyuşturucu tacirleri ve tefecilere karşı mücadeleye var mısınız? Unutmayın ki biz zalimlerden daha güçlüyüz. Korkma, korkma, korkma!"
(Merve Gökbakan/İHA)