Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı - Haberler
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Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tefeciler ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin her noktasına afişler astırdı.

Başkan Sayan'ın asılan afişlerde yer alan mesajında şu ifadelere yer verildi: "Değerli Ağrı halkı, kanımızı emen, ilimizi yakan uyuşturucu tacirleri ve tefecilere karşı mücadeleye var mısınız? Unutmayın ki biz zalimlerden daha güçlüyüz. Korkma, korkma, korkma!"

(Merve Gökbakan/İHA)

Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı

Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı

Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı

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