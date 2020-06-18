Başkan Sayan tandıra düşerek hayatını kaybeden anne ve kızın ailesini ziyaret etti
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Başkan Sayan tandıra düşerek hayatını kaybeden anne ve kızın ailesini ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay'ın Aşağı Toklu köyünde tandıra düşerek hayatını kaybeden Hacer Ergül ve 2 yaşındaki kızı Ayşegül Ergül'ün mezarını ziyaret etti.

Başkan Sayan tandıra düşerek hayatını kaybeden anne ve kızın ailesini ziyaret etti
18.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:54

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay'ın Aşağı Toklu köyünde tandıra düşerek hayatını kaybeden Hacer Ergül ve 2 yaşındaki kızı Ayşegül Ergül'ün mezarını ziyaret etti.

Olayın yaşandığı köye giderek acılı aileyi ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çobanlık Yapan baba Fuat Ergül'e ev yapma sözü verdi. Başkan Sayan, ailenin bundan sonraki bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını ve yeni evin yapılması için gerekli çalışmaları hemen başlatacağını söyleyerek, "İkisi de şehit olmuş. Şehit diyorum çünkü ateş ve su ile ölenlerin mertebelerini biz az çok biliyoruz. Buraya da acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Aileye yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra her türlü yardımı yapacağımızı söyledik. Yarından itibaren aileye güzel bir ev yapacağız. Görüyorsunuz kaldığı evde yaşanılacak bir ev değil. Çok zor şartlarda bugüne kadar geçimini sağlamış, bir oda birde salonu var, mutfağı ve banyosu yok. Bu şartlar altında onurlu ve gururlu bir şekilde ayakta kalmış. Keşke daha önce haberimiz olsaydı, bu da bizim eksikliğimiz. Allah bizi affetsin. Buradaki yöneticiler olarak bu eksikliği görmemişsek bana göre bizim de Allah karşısında günahımız çok ve mutlaka bir hesap vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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