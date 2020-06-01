Başkan Sayan: "Provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz"
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Başkan Sayan: "Provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilen Barış Çakan ile ilgili olayın iddia edildiği gibi ırkçılıkla ilgili olmadığını belirterek, "Provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz" dedi.

Başkan Sayan:
01.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:37

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edilen Barış Çakan ile ilgili olayın iddia edildiği gibi ırkçılıkla ilgili olmadığını belirterek, "Provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, olayın ırkçılıkla bir alakası olmadığını ifade etti. Memleketi Ağrı olan Barış Çakan'ın ailesiyle görüştüğünü söyleyen Sayan, "Ağrılı Barış Çakan olayını ailesinden net öğrendim. Karslı bir arkadaşı sohbet için çağırıyor. Babası namaz vakti olduğu için gitme diyor. Barış ise 'Baba daha 10 dakika var gelirim' deyip iniyor. Beraber sohbet ediyorlar. Parkta dolaşırken aracın içinde yüksek sesle müzik dinleyen ve alkollü olduğu söylenen kişilere Barış, 'Ezan okunuyor kısar mısınız' diyor. Barış'ın uyardığı 3 kişi, 'Müslümanlığı senden mi öğreneceğiz' deyip Barış'la kavgaya tutuşuyorlar. Yanındaki arkadaşı kaçıyor. Barış aldığı bıçak darbesi ile rahmetli oluyor. Olay budur, provokatörlere inanmayın. Yaşasın kardeşliğimiz" dedi.

Barış Çakan'ın medyaya yansıtıldığı gibi Kürtçe müzik dinlediği için değil, ezan okunduğu sırada müzik dinleyenleri uyardığı için öldürüldüğünü belirten Başkan Sayan, "Barış kardeşimiz ezan okunurken yüksek sesle Türkçe müzik dinleyenleri ezana saygısızlıktan uyarmış. Müslüman bir Kürdün ezan hassasiyeti sonucu çıkan kavgadaki ölümünü ırkçılığa dayandırarak provokatörlük yapanlara gereken cevabı vermezsek daha çok Barışlar kaybederiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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