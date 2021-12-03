Başkan Sayan otobüs terminali esnafını ziyaret etti

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret etti.

Başkan Sayan, otogar esnafını tek tek dolaşarak, yazıhane sahipleri, esnaf ve yolcularla bir araya geldi,

Burada bir yazıhanede oturan Başkan Sayan, otogar esnafları bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede otogar esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Sayan, otogar esnafının yanında olduğunu belirtti.

Yazıhane çalışanları ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Sayan, her gün çok sayıda kişinin yolculuk ettiği otogardaki vatandaşlara da hayırlı yolculuklar diledi. Otogar çalışanları ve esnafının desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Sayan, terminalin kentin aynası olduğunu vurguladı. - AĞRI