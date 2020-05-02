Başkan Sayan, oğlu PKK'lılar tarafından kaçırılan babayı Bakan soylu ile görüştürdü
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Başkan Sayan, oğlu PKK'lılar tarafından kaçırılan babayı Bakan soylu ile görüştürdü

Başkan Sayan, oğlu PKK'lılar tarafından kaçırılan babayı Bakan soylu ile görüştürdü
02.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:56

Başkan Sayan, oğlu PKK'lılar tarafından kaçırılan babayı Bakan soylu ile görüştürdü Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan, dağda çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve oğlu 5 yıl önce PKK'lılar tarafından dağa kaçırılan Bedirhan Çur'a yardım paketi götürerek Bakan Soylu ile görüştürdü.

Başkan Sayan, oğlu PKK'lılar tarafından kaçırılan babayı Bakan soylu ile görüştürdü

AĞRI - Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan, dağda çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve oğlu 5 yıl önce PKK'lılar tarafından dağa kaçırılan Bedirhan Çur'a yardım paketi götürerek Bakan Soylu ile görüştürdü.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da nöbet tutan Bedirhan Çur'u çobanlık yaptığı dağda ziyaret edip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü olarak görüştürdü.

Korona virüs nedeniyle Diyarbakır'da HDP binasının önünde nöbet tutmaya ara verip Ağrı'daki evlerine dönen aileleri ziyaret ederek acılarını paylaşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay'a bağlı Çat Kösedağ köyünde yaşayan Bedirhan Çur'u İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürerek taleplerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baba Bedirhan Çur ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Baba Bedirhan Çur, Bakan Soylu'a oğlu Vahit Çur'un 5 yıl önce 18 yaşındayken köyünde çobanlık yaparken PKK'lılar tarafından kaçırıldığını anlatarak "Ben çocuğumu PKK'dan önce HDP'den istiyorum. HDP ve PKK birdir" dedi.

Baba Çur'un taleplerini dinleyen Soylu, Vahit Çur için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.Soylu, "Sen merak etme. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meselelerin çözülmesi için büyük bir gayret sarf ediliyor. Tüm güvenlik güçlerimiz bu arzunuz ve isteğiniz bizim başımızın üstündedir. Bizim görevimiz sizi evlatlarınızla bir ar4aya getirmek. Bilesin ki gönlünden ne geçiyorsa bizimde gönlümüzde o geçiyor" İfadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı tebrik ederek,, "Çok anlamlı işler yapıyorsunuz. Allah gücünüze güç katsın" dileklerinde bulundu.

Başkan Sayan, çocukları dağa kaçırılan aileler için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Başkan Sayan, oğlu PKK'lılar tarafından kaçırılan babayı Bakan soylu ile görüştürdü

Kaynak: İHA

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