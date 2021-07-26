Başkan Sayan, Kurban Bayramında Aziz Amcayı Unutmadı.
Başkan Sayan, Kurban Bayramında Aziz Amcayı Unutmadı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan geçtiğimiz Ramazan Ayında ziyaret edip
tanıştığı Aziz Öztürk'ü, Kurban Bayramında da unutmayarak ziyaret ederek
bayramını tebrik etti.
Aziz Öztürk'ün gençlik yıllarında aşık olup sevdiği kadına
kavuşamadığını belirten Başkan Sayan, 'Aziz amca ile ramazan ayında
beraber iftarımızı açmıştık. Kurban bayramında da ziyaret edip elini
öpüp bayramını tebrik ettik. Aziz amcaya bir söz vermiştik
evlendirecektik ama şu ana kadar maalesef bir netice alamadık. Aziz amca
şu anda 65 yaşında gençlik yaşlarında köyden birini sevmiş. Maddi durumu
iyi olmadığı için kavuşamamış. Bu sebepten dolayı o gün bugündür bir aşk
var içinde, bir sevda var. Benimle zaman zaman böyle özel durumlarını
paylaşıyor. Aziz amcaya sordum sevdalandığın kişiyle görüşüyor musun
diye telefon numarasını olmadığını söyledi. İstanbul'a gidip aradığını
ve bulamadığını söyledi. ' dedi.
Hayırsever vatandaşların Aziz amcaya maddi yardımda bulunduğunu belirten
Başkan Sayan, 'Hayırsever vatandaşlarımız tarafından Aziz amcaya
ulaştırmak üzere tarafımıza 7500 TL nakit para gönderildi. Aziz amca
dilerse bu parayı kendisine vereceğiz ya da ev yapacağız ona kararı
kendisi verecek. ' şeklinde konuştu.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sürekli yanında olduğunu belirten
Başkan Sayan, 'Bir elin verdiğini bir elin görmemesi gerektiğini
bizlerde biliyoruz, asıl meselemiz insanları yardıma teşvik etmek.
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bulmak, hayır işlemek isteyen
insanlarımızı yönlendirmek. Aziz amcamız gibi yüz binlerce insanlarımız
var bu insanları bulup yardım ettiğimizi paylaşacağız ki, duyarlı
insanlarımızın haberi olsun koşsun yardım etsinler. ' dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getiren Aziz Öztürk, 'Ramazan ayında olduğu gibi Kurban Bayramında
da beni unutmayarak ziyaretime gelen başkanımız Savcı Sayan'a teşekkür
ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Beni çok mutlu etti. Allah
ondan razı olsun. ' dedi.
Kaynak: Habermetre