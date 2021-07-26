Başkan Sayan, Kurban Bayramında Aziz Amcayı Unutmadı.

Başkan Sayan, Kurban Bayramında Aziz Amcayı Unutmadı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan geçtiğimiz Ramazan Ayında ziyaret edip

tanıştığı Aziz Öztürk'ü, Kurban Bayramında da unutmayarak ziyaret ederek

bayramını tebrik etti.

Aziz Öztürk'ün gençlik yıllarında aşık olup sevdiği kadına

kavuşamadığını belirten Başkan Sayan, 'Aziz amca ile ramazan ayında

beraber iftarımızı açmıştık. Kurban bayramında da ziyaret edip elini

öpüp bayramını tebrik ettik. Aziz amcaya bir söz vermiştik

evlendirecektik ama şu ana kadar maalesef bir netice alamadık. Aziz amca

şu anda 65 yaşında gençlik yaşlarında köyden birini sevmiş. Maddi durumu

iyi olmadığı için kavuşamamış. Bu sebepten dolayı o gün bugündür bir aşk

var içinde, bir sevda var. Benimle zaman zaman böyle özel durumlarını

paylaşıyor. Aziz amcaya sordum sevdalandığın kişiyle görüşüyor musun

diye telefon numarasını olmadığını söyledi. İstanbul'a gidip aradığını

ve bulamadığını söyledi. ' dedi.

Hayırsever vatandaşların Aziz amcaya maddi yardımda bulunduğunu belirten

Başkan Sayan, 'Hayırsever vatandaşlarımız tarafından Aziz amcaya

ulaştırmak üzere tarafımıza 7500 TL nakit para gönderildi. Aziz amca

dilerse bu parayı kendisine vereceğiz ya da ev yapacağız ona kararı

kendisi verecek. ' şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sürekli yanında olduğunu belirten

Başkan Sayan, 'Bir elin verdiğini bir elin görmemesi gerektiğini

bizlerde biliyoruz, asıl meselemiz insanları yardıma teşvik etmek.

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bulmak, hayır işlemek isteyen

insanlarımızı yönlendirmek. Aziz amcamız gibi yüz binlerce insanlarımız

var bu insanları bulup yardım ettiğimizi paylaşacağız ki, duyarlı

insanlarımızın haberi olsun koşsun yardım etsinler. ' dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti

dile getiren Aziz Öztürk, 'Ramazan ayında olduğu gibi Kurban Bayramında

da beni unutmayarak ziyaretime gelen başkanımız Savcı Sayan'a teşekkür

ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Beni çok mutlu etti. Allah

ondan razı olsun. ' dedi.

Kaynak: Habermetre