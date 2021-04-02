Başkan Sayan: "Kimse sendika ağalığı adına Ağrı'ya ayar veremez"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP Milletvekili Abdullah Koç'un sözlerine sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP Milletvekili Abdullah Koç'un sözlerine sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP Milletvekili Abdullah Koç'un belediye işçilerinin sendika üyeliklerinden dolayı işten çıkarıldıkları iddiasına sert tepki gösterdi. Belediye Başkan Sayan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"HDP Milletvekili Abdullah Koç bey Türkiye'de onlarca hastane kantini işleten aynı zamanda Ağrı'da baskı ile sendika ağalı yapan elemanınız, işçilerin Hak-İş'e geçişlerini hazmedemediği için size yalan söylemiş. SGK kayıtlarına bakın çıkış var mı? Ayrıca hainlik yapıp yeni aldığımız otobüslere yatak sardıran, motor indirten vatan ve millet düşmanlarını atmayacağım anlamına gelmez. Yakında, otobüsleri parçalayan, ulaşım ve temizliği sabote eden bir çok hain için gereğini yapacağız. Kimse sendika ağalığı adına Ağrı'ya ayar veremez." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı