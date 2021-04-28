Başkan Sayan iftar sofrasını Aziz amca ile paylaştı.
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Başkan Sayan iftar sofrasını Aziz amca ile paylaştı.

Başkan Sayan iftar sofrasını Aziz amca ile paylaştı.
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan iftar sofrasını yalnız yaşayan Aziz amca ile paylaştı.

Başkan Sayan, önce ki ziyaretlerinde karşılaşmış olduğu ve hayatından etkilendiği Aziz amcayı ziyaret ederek evinde hazırlamış olduğu iftar sonrasını, Aziz amcanın kulübesine taşıyarak, orucunu onunla birlikte

açtı.

Aziz amca iletesadüfen denk geldiğini belirten Başkan Sayan, '65 yaşına kadar evlenmemiş, kendisine sorduğumda yoksulluktan evlenmediğini söyledi. Bizde bugün iftarı beraber açtık. Evde yemekleri yaptık, getirdik ve birlikte orucumuzu açtık. Çok mutlu olduk. Aziz amca gönlü büyük bir adam. " dedi.

Aziz amcaya yeni bir ev yapmak için çağrıda bulunan Başkan Sayan, 'Hayırsever iş adamlarımız, Aziz amcaya ev yapmak için bize yardımcı olacaklar. Biz onu evlendireceğiz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek önümüzde ki sene inşallah hacca göndereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Sayan'ın iftar sofrasını kendisi ile paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Aziz Öztürk, 'Yalnız yaşıyorum, orucumu nasibimiz neyse onunla açıyoruz. Bugün iftar hazırlığı yapmak üzereyken, Savcı Sayan kapımı çaldı, unutulmadığımı hissettirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Önce ki ziyareti ile birlikte sık sık halimi hatırımı sordu. Bugünde beraber orucumuzu açtık, kendine çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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