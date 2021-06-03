Başkan Sayan: "HDP ve PKK Kürtleri köleleştirmek istiyor"
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Başkan Sayan: "HDP ve PKK Kürtleri köleleştirmek istiyor"

Başkan Sayan: 'HDP ve PKK Kürtleri köleleştirmek istiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında HDP ve PKK'nın Kürtleri köleleştirmeye çalıştırdığını söyleyerek tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında HDP ve PKK'nın Kürtleri köleleştirmeye çalıştırdığını söyleyerek tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı bir televizyon programında HDP ve PKK'nın Kürtlerin savunucusu olmadığını, Kürtleri savunanlara savaş açtığını ve batı ülkelerinin de onlara destek verdiğini vurguladı. Başkan Sayan, bir Kürt olarak Kürtlerin kalkınmasını istediğini söyleyerek, "Amerikalılar Kürtleri neden sevsin. Hayatımız boyunca birlikte bir tarihimiz mi var., geleneğimiz mi bir, dinimiz mi bir. Amerika Kürtleri neden sevsin. ya da İngilizler Kürtleri neden sevsin. Bunu hiç mi anlamıyoruz. İşte HDP ve PKK Kürtleri köleleştirmek istiyor. Irak'ta bulunan Barzani sülalesi Kürtler ile ilgili iyi bir karar almaya giderken PKK onunla savaşıyor. Suriye'de Kürtlere saldırıyor. Hangi Kürt adalet istiyorsa, kalkınma istiyorsa, kendi devletini savunuyorsa, çocuklarımın ölmesini istemiyorum diyorsa PKK ona düşman oluyor. PKK'ya silah veren batılı devletler. PKK'nın elindeki silahların nereden geldiği belli değil mi. Yardım ve yataklık diyorsunuz ama en büyük yardım ve yataklığı siz yapıyorsunuz. Demek istediğim ben Kürtüm. Kürtlerin kalkınmasını istiyorum. Ölmesini istemiyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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