Başkan Sayan: "HDP'liler kaos ortamı oluşturmanın peşinde" - Haberler
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Başkan Sayan: "HDP'liler kaos ortamı oluşturmanın peşinde"

Başkan Sayan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin çözüm üretmek yerine kaos ortamı oluşturmak istediğini söyledi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin çözüm üretmek yerine kaos ortamı oluşturmak istediğini söyledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP'nin yeni bir hendek olayına zemin hazırlamak istediğini vurgulayarak toplumun sinir uçlarıyla oynadıklarının altını çizdi. Başkan Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bütçe konuşmalarını izliyorum HDP'liler bölgeyle ilgili hiçbir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Sadece toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar. Bir kaos ortamı oluşturmanın peşindeler. Yeni bir hendek olayına zemin hazırlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah Kürtlere yardım etsin." - AĞRI

Başkan Sayan: HDP'liler kaos ortamı oluşturmanın peşinde

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