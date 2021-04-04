Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar Günü'nü kutladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü'nü kutladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü'nü kutladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçen yıl 4 Nisan tarihinin Dünya Ağrılılar Günü olarak kutlanmasını istemişti. Bu kapsamda Ağrı plakasının 04 olması sebebi ile her yıl 4'üncü ayın 4'üncü günü, Dünya Ağrılılar günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar korona virüs tedbirleri nedeniyle kutlamalara sosyal medya hesaplarından katıldı. Belediye Başkanı Savcı Sayan da bu etkileşime sosyal medya hesabından katılarak, Ağrılıların 4 Nisan Dünya Ağrılılar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"04.04 Dünya Ağrılılar Günümüz kutlu olsun. Pandemiden dolayı etkinlik yapamıyoruz. İnşallah hastalık bitince güzel bir etkinlikle günümüzü taçlandıracağız." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı